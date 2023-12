Wie war dein Jahr 2023 auf PlayStation und Xbox?

HQ

Heute teilte Jonas mit, dass die Crew von TrueAchievements ihr eigenes Tool auf den Markt gebracht hat, um Ihr Jahr als Xbox-Spieler mit einer kurzen und einfachen Infografik zusammenzufassen. Möchten Sie eine tiefere, offiziellere Zusammenfassung? Dann habe ich gute Neuigkeiten.

Sowohl PlayStation als auch Xbox haben jetzt ihre offiziellen Zusammenfassungsdienste veröffentlicht, und diese sind weitaus detaillierter als die von True Achievements. Es macht immer Spaß zu wissen, wie viele Trophäen/Erfolge du erhalten hast, wie viele Spiele du gespielt hast, in welchen Spielen du die meiste Zeit verbracht hast, eine Genre-Aufschlüsselung, welchen Monat du am meisten gespielt hast und vieles mehr, also teile bitte unten deine Details für 2023 mit. Das Bild unten zeigt meins auf PlayStation (auch wenn es wie üblich aufgrund von geheimen Rezensionen und anderem Zeug etwas ungenau ist).