Wie war dein Jahr 2022 auf PlayStation 4 und PlayStation 5?

Wir nähern uns dem Ende des Jahres 2022, so dass viele begonnen haben, über die Höhen und Tiefen nachzudenken, die während des gesamten Jahres stattgefunden haben. Einige Unternehmen und Dienstleistungen möchten uns dabei helfen, indem sie uns einen Überblick darüber geben, wie unser Jahr auf ihnen war. Dies gilt wie üblich auch für PlayStation, da wir jetzt sehen können, was wir in den letzten 346 Tagen auf Sonys Konsolen durchgemacht haben (irgendwie, da einige Informationen zum Zeitpunkt des Schreibens nicht auf dem neuesten Stand sind).

Alles, was du tun musst, ist, diesem Link zu folgen, und du erfährst Dinge wie die Anzahl der Spiele und Stunden, mit denen du gespielt hast, mit welchen fünf Spielen du die meiste Zeit verbracht hast, wie viele Trophäen du verdient hast und welche PlayStation Plus-Spiele du eingelöst hast. Nicht nur das.

Du bekommst auch einen coolen neuen Astro-Bot-Avatar, der auf deinem Lieblingsgenre basiert, nachdem du alle Abschnitte im Wrap durchgegangen bist, was bedeutet, dass ich jetzt einen Avatar der God of War-inspirierten Bots in Astro habe, weil meiner Action-Adventure ist.

Was sind einige coole Zustände in deinem Jahr auf PlayStation?