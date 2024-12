Wie war das Jahr 2024 mit PlayStation?

HQ

Letzte Woche teilte Jonas mit, dass Microsoft seinen jährlichen Xbox Year in Review eröffnet hat. Dies ist ein Dienst, der Xbox-Benutzern viele Informationen darüber zeigt, wie ihr Jahr innerhalb der Xbox-Familie verlaufen ist, und jetzt ist Sony an der Reihe.

Das japanische Unternehmen hat sein PlayStation Wrap-Up für 2024 gestartet, was bedeutet, dass du sehen kannst, wie viele Spiele du gespielt hast, wie viele Stunden du bestimmte Spiele gespielt hast, wie viele Trophäen du erreicht hast, Lieblingsgenres und vieles mehr. Was den diesjährigen Service besonders faszinierend macht, ist, dass er historische Informationen aus dem Zeitraum enthält, an dem du dein PlayStation Network-Konto erstellt hast, sodass einige von uns Statistiken sehen können, die seit mehr als einem Jahrzehnt gesammelt wurden...

Es gibt jedoch ein Problem, denn es scheint, als ob Millionen von PlayStation-Spielern gleichzeitig versuchen, diese lustigen Details zu erhalten. Dies hat zu kontinuierlichen Abstürzen auf der Website geführt, sodass Sie Ihre Zusammenfassung möglicherweise erst nach ein oder zwei Stunden erhalten.