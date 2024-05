Wie viele schlechte Nachrichten kann Xbox verkraften?

HQ

Seit Jahren spricht Phil Spencer darüber, dass Microsoft mit Übernahmen noch nicht fertig ist, und sagt mehrmals, dass er ein japanisches Studio besonders gerne hätte. Und vor drei Jahren ist es passiert. Microsoft kaufte Bethesda im Jahr 2021 und bekam dabei Tango Gameworks, einen Entwickler unter der Leitung der Capcom-Legende Shinji Mikami.

Mit ihrem ersten Spiel dieser Generation waren sie jedoch an Sony gebunden und erst nach einem Jahr bekamen Xbox-Spieler die Möglichkeit, das unterhaltsame Ghostwire: Tokyo zu genießen, aber letztes Jahr wurde der Hit Hi-Fi Rush veröffentlicht, der die Hoffnung weckte, dass ein erweitertes Tango Gameworks ein solides japanisches Studio für Microsoft werden könnte.

Die negativen Nachrichten rund um die Xbox nehmen kein Ende, und immer mehr Schwergewichte verlassen nun die Konsole. Microsoft muss sicherstellen, dass es seiner Community gefällt.

Aber... Sie können sehen, worauf ich hinaus will, oder? Seit gestern hat Microsoft wieder keine japanischen Entwickler, da Tango Gameworks zusammen mit Arkane Austin und zwei anderen Studios im Handumdrehen geschlossen wurde. Ein beispielloser Schritt, soweit ich weiß. Die Schließung von Studios ist leider nichts Ungewöhnliches, aber in einem Klumpen wie diesem habe ich noch nie gesehen, vor allem nicht, wenn insbesondere Tango Gameworks so viel Potenzial haben sollte.

Natürlich weiß ich nicht, was hinter den Kulissen passiert ist, und es gibt wahrscheinlich eine gute Erklärung (ich vermute, dass Shinji Mikami, als er das Studio verließ, die größten Namen mitnahm, und alles, was übrig blieb, war das Gebäude und der Name) - aber es ist immer noch sehr traurig, besonders in Kombination mit den anderen. Egal, wie man es dreht und wendet, ich weiß, dass Redfall ein großer Flop war, die Tatsache bleibt, dass Microsoft Bethesda gekauft und vier der beteiligten Studios nur drei Jahre später geschlossen hat, eines von ihnen hat erst letztes Jahr mit Hi-Fi Rush einen Riesenhit veröffentlicht - während oft argumentiert wird, dass das Unternehmen zu wenige Spiele veröffentlicht.

Microsoft hat in den letzten Jahren bekanntlich viele Entwickler und sogar Publisher aufgekauft, wobei die Gründe für diese häufigen Käufe darin bestehen, dass kleinere Studios zu einem liquiditätsstarken Unternehmen geworden sind, das Arbeitsplätze sichert und kreative Freiheit fördert. Wie sicher fühlen sie sich jetzt? Unsicherheit und an diesem Punkt sogar Wut fühlen sich nicht wie eine gute Grundlage für die Entwicklung erfolgreicher und geschätzter Spiele an.

In einem IGN-Interview mit dem Chef der Xbox Game Studios, Matt Booty, erklärt er die Überlegungen dahinter und sagt, dass das Ziel darin besteht, sich auf größere Projekte zu konzentrieren:

"Heute teile ich die Änderungen mit, die wir an unseren Bethesda- und ZeniMax-Teams vornehmen. Diese Änderungen basieren auf der Priorisierung von wirkungsvollen Titeln und weiteren Investitionen in Bethesdas Portfolio an Blockbuster-Spielen und geliebten Welten, die Sie über viele Jahrzehnte hinweg gepflegt haben.

Um diese Franchises zu verdoppeln und in den Aufbau neuer zu investieren, müssen wir das gesamte Unternehmen betrachten, um die Chancen zu identifizieren, die für den Erfolg am besten positioniert sind. Diese Neupriorisierung von Titeln und Ressourcen bedeutet, dass einige Teams auf andere ausgerichtet werden und dass einige unserer Kollegen uns verlassen werden."

Tim Schafer und sein Double Fine machen unglaubliche Spiele, aber wie groß ist das Interesse von Microsoft an seinen engeren Projekten?

Nun, das ist spezifisch für Bethesda, aber bedeutet es, dass das Xbox-Team im Allgemeinen an kleinere Spiele glaubt? Wie fühlt sich Psychonauts 2-Entwickler Double Fine danach? Passen ihre Projekte in die umfassendere, größere Vision von Xbox? Was ist mit dem kommenden South of Midnight von Compulsion Games, ist es groß genug? Kann sogar Inxile sicher sein, dass ein Projekt wie Clockwork Revolution etwas ist, an dem sich Microsoft beteiligen möchte?

Es ist extrem schwierig, sich ein gutes Bild davon zu machen, was die Strategie von Microsoft im Moment ist. Wir wissen mit Sicherheit, dass sie viele Spiele in der Pipeline haben, aber die Frage ist, ob das ausreicht, wenn sie ihrer Community ständig negative Überraschungen liefern wollen. Es gibt keinen Mangel an Xbox-Spielern, die sagen, dass sie das Gefühl haben, dass genug genug ist, und sich fragen, wann sie sich als vorrangige Kunden fühlen können, um die es sich zu kümmern lohnt.

Die preisgekrönten Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Grounded und Pentiment werden für die Nintendo- und Sony-Formate veröffentlicht. Microsoft hat viele gute Nachrichten. Nur nicht für Xbox-Spieler.

Hier hat Microsoft eine riesige Aufgabe zu erledigen. Sie sagen, dass es eine neue Xbox-Konsole am Horizont gibt, die brutal leistungsstark sein soll, und es scheint auch eine tragbare Xbox in Arbeit zu sein. Aber wenn die Leute sie kaufen wollen, müssen sie der Community das Gefühl zurückgeben, dass Videospiele Spaß machen und dass Investitionen in das Xbox-Ökosystem nicht nur zu mehr geschlossenen Studios führen werden. Aber in den letzten Monaten haben PlayStation- und Switch-Spieler mehr gute Nachrichten von Microsoft erhalten als diejenigen, die in ihre Konsolen investiert haben, was zu einer unhaltbaren und unvernünftigen Situation geführt hat.

Jetzt fühlt es sich so an, als würden immer mehr Menschen Microsoft als Activision oder EA sehen, die für viele Spieler keine Vorbilder waren, wenn es darum ging, aufregende Titel zu erstellen und sich um ihre Entwickler zu kümmern. Und das Bild eines Riesen, der kleinere Entwickler aufkauft und sie fast unmittelbar danach schließt, ist eines der schlechtesten, die wir heute in der Spielewelt haben.

Es wird gemunkelt, dass Microsoft an einem tragbaren Spielgerät arbeitet, aber wenn die Leute begeistert sein sollen, müssen sie anfangen, eine positive Begeisterung für die Marke zu erzeugen.

Microsoft wollte diese Schließungen eindeutig aus dem Weg räumen, damit die Leute sie vergessen haben, wenn der Xbox Games Showcase im Juni beginnt (wären sie danach gekommen, hätte es die ganze Aufmerksamkeit gekostet), und jetzt liegt es wirklich an ihnen, ihre Fans zu überzeugen. Für viele Xbox-Spieler ist, wie gesagt, genug genug, und jetzt ist es an der Zeit, nicht nur ein Jahr, sondern mehrere Jahre zu haben, in denen positive Nachrichten über Xbox und die Spiele dafür dominieren. Normalerweise bin ich kein negativer Mensch, aber wenn Microsoft das nicht tut, fällt es mir schwer, mir vorzustellen, dass eine Xbox-Konsole jemals wieder erfolgreich sein wird.