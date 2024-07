Wie viel werden Robert Downey Jr. und die Russo-Brüder für die kommenden Avengers-Filme verlangen? Vieles, aber es gibt wichtige Unterschiede

HQ

Mit der spektakulären Veröffentlichung von Deadpool & Wolverine scheint es in den Marvel Studios wieder Leben und Vision zu geben. Das Publikum verlangte lautstark nach einer Rückkehr zu großen Chorgeschichten mit großem Budget, und so brach das Internet in Jubel aus, als bekannt wurde, dass die Russo-Brüder zurückkehren würden, um bei den kommenden FilmenAvengers: Doomsday und Avengers: Secret Wars Regie zu führen, sowie bei Robert Downey Jr.s Rückkehr ins MCU, diesmal als Doctor Doom.

Aber Marvels vergangener Ruhm zurückzubringen, war keine leichte und vor allem billige Aufgabe. Wie Variety berichtet, sind die Verträge von Marvel mit den Russo-Brüdern durchgesickert, mit einem Gehalt von 80 Millionen Dollar für die Regie beider Filme. Es gibt keine zusätzliche Entschädigung, aber es gibt eine Skala, wenn die Einspielergebnisse der Filme 750 Millionen Dollar und 1 Milliarde Dollar übersteigen.

Für Robert Downey Jr. wurden keine genauen Zahlen veröffentlicht, aber es scheint, dass die Auszahlung für seine neue Rolle im Marvel Cinematic Universe "deutlich mehr" sein wird als die der Director-Brüder, deren Einstellung entscheidend für die Rückkehr des Iron Man-Darstellers war. Doctor Doom scheint der neue große Bösewicht in Marvels Zukunft zu sein, nachdem Jonathan Majors in Ungnade gefallen ist und Kang der Eroberer den Verein verlassen musste.

Freust du dich auf diesen neuen Horizont im MCU?