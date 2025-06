Wie viel kostet Echoes of the End ? "Wir wollen bei diesem Spiel unter dem AAA-Preis liegen"

HQ

Während Publisher und Führungskräfte Ihnen sagen werden, dass die Herstellung von Spielen so teuer wird, dass sie zu einem höheren Preis angeboten werden müssen, darunter Xbox in letzter Zeit mit Doom: The Dark Ages und bald wieder mit The Outer Worlds 2, Nintendo mit Mario Kart World und PlayStation in Kürze mit Death Stranding 2: On the Beach, gibt es Entwickler, die immer noch versuchen, ihre Projekte zu vernünftigeren Preisen zu bewerten.

Wir haben es bei Sandfall Interactive und Clair Obscur: Expedition 33 gesehen, und das Spiel verkaufte sich, als würde es aus der Mode kommen, was sich als großer Erfolg erwies und auch, dass ein günstigerer Preis auch für die Denkweise der Verbraucher sehr vorteilhaft sein kann. Was können wir also von Myrkur Games und es ist ein "AA-Spiel mit AAA-Ambitionen", Echoes of the End, erwarten, wenn es irgendwann in diesem Sommer erscheint? Wir haben CEO und Game Director Halldór Snær Kristjánsson genau diese Frage gestellt.

"Das haben wir. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich an dieser Stelle dazu sagen darf, aber ich denke definitiv, dass es ziemlich sicher für mich ist, zu sagen, dass wir bei diesem Spiel unter den AAA-Preisen liegen wollen. Ich meine, wir wollen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, vor allem mit Leuten, die einsteigen und eine neue IP ausprobieren und diesem Spiel eine Chance geben, wenn es in ihrem Store auftaucht. Ich denke, das spielt eine große Rolle.

"Und da wir ein kleineres Team mit einer kleineren Produktion sind, macht das auch Sinn, denke ich. Es hilft uns auch, weil es kein AAA-Spiel ist, wie nicht vollständig. Und wir wollen auch nicht zum Vergleich damit einladen, wenn es um die Erwartungen der Menschen geht. Wir wollen ihnen ein großartiges Erlebnis zu einem günstigen Preis bieten, für ein Spiel, das sie wirklich genießen und weglegen und glücklich sein werden. Ich denke, den Preis dafür zu finden, wie es [Clair Obscur: Expedition 33] auch getan hat, ist entscheidend für die Verbraucher, um den Wert zu haben, den sie sich von dem Spiel wünschen."

Die genauen Preise des Spiels werden erst bekannt gegeben, wenn wir wissen, wann genau Echoes of the End auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird, worüber wir laut Kristjánsson eher früher als später mehr wissen werden.

Schaut euch unten das vollständige Interview mit dem isländischen Entwickler an, das mit lokalisierten Untertiteln verfügbar ist.