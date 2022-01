Wie viel kosten Capcom, EA oder Take-Two denn eigentlich?

HQ

Microsofts Absichtserklärung, Activision Blizzard kaufen zu wollen, beschäftigt uns noch immer, denn eine solch monumentale Veränderung der Branche erlebt man nicht jeden Tag. Der Konzern bietet dem Publisher unglaubliche 68,7 Milliarden US-Dollar an, um in Zukunft über Spieleserien wie Call of Duty, Crash Bandicoot, Diablo, Overwatch, Tony Hawk's Pro Skater, Guitar Hero, Spyro, Starcraft und World of Warcraft zu verfügen. All diese Marken werden Microsofts Position im Konsolen-, PC- und Smartphone-Markt weiter stärken (Candy Crush ist nämlich ebenfalls im Deal enthalten), sollte die Fusion tatsächlich zustande kommen.

In den kommenden Monaten werden sich Anwälte und Richter damit beschäftigen müssen, ob Microsoft mit dieser Akquise gegen das Kartellrecht verstößt. Bis dahin schauen wir uns lieber an, was man mit dem vielen Geld sonst noch machen könnte. Geoff Keighley, der Produzent und Moderator der Game Awards, hat seinen Taschenrechner rausgeholt und überprüft, wie viel Geld einige der unabhängigen Gaming-Publisher und Entwickler, die ansonsten noch auf dem Markt sind, aktuell wert sind. Diese Zahlen führen uns noch einmal vor Augen, wie gigantisch groß das geistige Eigentum von Activision Blizzard ist.



EA: 38 Milliarden US-Dollar

Take-Two: 18 Milliarden US-Dollar

Nexon: 15 Milliarden US-Dollar

Bandai Namco: 15 Milliarden US-Dollar

Embracer: 10,8 Milliarden US-Dollar

Netmarble 7 Milliarden US-Dollar

Ubisoft: 7 Milliarden US-Dollar

Konami: 6 Milliarden US-Dollar

Square Enix: 5,6 Milliarden US-Dollar

Capcom: 4,9 Milliarden US-Dollar

Sega: 3,6 Milliarden US-Dollar



Der Publisher Take-Two besitzt die Mobile-Game-Firma Zynga momentan noch nicht, weshalb sich dieser Wert erklärt. Sollte die Akquise abgeschlossen werden, dürfte das Unternehmen in den Bereich der 30 Milliarden US Dollar vordringen. Natürlich muss man bedenken, dass sich diese Firmen nicht zum Marktpreis kaufen lassen. Activision Blizzard ist zum Beispiel "nur" 51 Milliarden US-Dollar wert und Microsoft musste eine ordentliche Summe draufpacken, um die Anleger von der Fusion zu überzeugen.