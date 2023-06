Wie Tobii Eye-Tracking entwickelt, das die Gaming-Welt verändert

HQ

Tobii mit Sitz in Stockholm ist ein 22 Jahre altes Unternehmen, das heute der absolute Weltmarktführer im Bereich Eye-Tracking ist und dessen Name sichtbarer als sonst war, nachdem er Sony beim Eye-Tracking in PlayStation VR2 geholfen hatte. Das hat uns bei Gamereactor dazu veranlasst, den Gaming-Experten Thomas Papa anzurufen, um mehr darüber zu erfahren, wie es zu der Zusammenarbeit kam und wie sie die Gaming-Welt im Jahr 2023 im Allgemeinen sehen.

Gamereactor: Erzähl uns etwas über dich und Tobii.

Papa: Mein Name ist Thomas Papa, Gaming-Experte hier bei Tobii, das 2001 gegründet wurde, und ich beschäftige mich mit der Implementierung in verschiedenen Spielen und wie unsere Technologie das Spielerlebnis verbessern und verbessern kann. Wir sind derzeit 600 Mitarbeiter an 13 Standorten auf der ganzen Welt und verfügen derzeit über die weltweit größte Patentbibliothek in unserem Bereich mit über 750 internationalen Patenten im Zusammenhang mit Eyetracking. Wir bieten unsere Technologie für eine Vielzahl von Branchen wie Forschung, Bildung, Gesundheitswesen, Automobil und Gaming an. Die Gaming-Abteilung hier bei Tobii ist die kleinste unserer verschiedenen Abteilungen und besteht derzeit aus 25 Mitarbeitern, aber unsere Produkte werden derzeit von mehr als 170 Spielen unterstützt und seit 2014 ist dieser Teil unseres Geschäfts jedes Jahr gewachsen.

Tobii Eye Tracking ist heute weltweit führend und das Unternehmen beschäftigt 600 Mitarbeiter in 13 Ländern.

Was würdest du sagen, ist das Wichtigste an der Art von Eyetracking, die du entwickelst?

Immersion. Immersion ist hier der Schlüssel zu allem, und meiner Meinung nach gibt es heute viele Spiele, bei denen unsere Technologie Sie dazu bringen kann, Teil des Spiels selbst oder der Spielwelt zu werden, und zwar auf eine Weise, die schwer zu beschreiben ist, bevor Sie es tatsächlich testen. Unsere Technologie ermöglicht es dem Spiel in vielerlei Hinsicht, über Sie als Spieler Bescheid zu wissen, und die Möglichkeit, die Spielkamera beispielsweise mit Ihren Augenbewegungen oder Ihren Kopfbewegungen zu steuern, kann natürlich einen großen Unterschied für die Immersion machen.

Wir haben The Division 2 mit Tobii Eye Tracking getestet und es funktioniert wirklich gut.

Genau. In diesem Spiel haben wir Unterstützung für eine Funktion namens "Cover at Gaze", was bedeutet, dass der Spieler hinter einem Objekt, das er betrachtet, Deckung sucht, und obwohl es ungenau und willkürlich klingen mag, ist es genau das Gegenteil. Es vereinfacht das Gameplay, macht es intuitiver und verbessert die Immersion. In Assassin's Creed Valhalla haben wir zum Beispiel ein System, bei dem man Kisten looten kann, indem man sie ansieht, was die Spieler auch sehr zu schätzen wissen. In F1 22 haben wir ein System, das die Benutzeroberfläche des Spiels unsichtbar macht, um die Immersion und den Realismus des Spiels zu verbessern, aber sichtbar, wenn man nachsieht, wo sie sich sonst befindet. In Star Citizen haben wir ein System, bei dem du deine Ziele in Weltraumschlachten auswählst, je nachdem, wohin du schaust, und so weiter.

Thomas Papa ist Tobiis Gaming-Experte und ein engagierter Sim-Racer.

Was ist mit der Welt des Sim-Racings, des Rennens und des Fliegens?

Wir sind auch dort präsent und stark und streben derzeit an, unsere Unterstützung für verschiedene Renntitel, darunter Assetto Corsa, auszubauen und zu verbessern. Wir arbeiten derzeit mit dem Alpine's Esport-Team zusammen, um ihren Fahrern bessere Möglichkeiten zu geben, ihr Auto vor jeder Kurve zu positionieren, und ein Bewertungstool, das es ihren Esport-Trainern ermöglicht, die Eye-Tracking-Funktion zu nutzen, um zu sehen, ob ihre Fahrer während der tatsächlichen Fahrt auf die richtigen Dinge schauen. Was uns aufgefallen ist, ist, dass erfahrene Berufskraftfahrer auf den Scheitelpunkt und bestimmte Markierungen oder visuelle Hinweise schauen, um zu bestätigen, was sie bereits herausgefunden haben oder wissen, während uneingeweihte Fahrer dieselbe Art von Informationen verwenden, um bestimmte spezifische Entscheidungen zu treffen. Beide Zielgruppen können natürlich sehr von der Technologie von Tobii profitieren.

Über 170 der heutigen Spiele unterstützen Tobii Eye Tracking.

Hier bei Gamereactor haben wir eure Fortschritte in diesem Subgenre verfolgt und da wir einen speziellen Sim-Racing-Raum mit einem Motion-Rig in voller Größe haben, möchten wir Headtracking ausprobieren, um die Bewegungen unseres Rigs besser mit der Grafik im Spiel in Einklang zu bringen.

Absolut, es ist auch eines dieser Details, von denen ich denke, dass sie den Realismus und die Immersion verbessern können, und wir werden Ihnen natürlich dabei helfen.

Wenn es um PS VR2 geht, ist deine Technologie wirklich entscheidend dafür, wie gut das Headset ist und wie gut das Foveated Rendering funktioniert. Was passierte, als du von Sony gefragt wurdest, ob du Teil der PS VR2-Produktion sein möchtest?

Wie ich bereits erwähnt habe, haben wir 13 Niederlassungen in verschiedenen Teilen der Welt, eines davon in Japan, und hier hat sich Sony schon früh im Prozess von PS VR2 an diesen Ort gewandt, und es macht uns sehr viel Spaß, Teil dieses Produkts zu sein.