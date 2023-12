Wie sollte Gamereactor auf den Insomniac-Leak reagieren?

HQ

Egal, was ich in einem Artikel wie diesem schreibe, in dem ich versuche, so weit wie möglich und nach bestem Wissen und Gewissen, eine offizielle redaktionelle Position zu durchgesickerten Daten zu skizzieren und zu strukturieren, die anschließend als Nachrichtenmaterial auf Gamereactor behandelt werden, es wird einige geben, die denken, dass es falsch ist. Damit habe ich mich längst abgefunden, und mir ist auch klar geworden, dass dies ein Kompromissspiel ist und immer bleiben wird, bei dem keine einzige zentrale Lösung als eine Art Skelettschlüssel für alle Probleme fungieren kann, mit denen wir als Presse konfrontiert sein werden.

In diesem digitalen Zeitalter werden wir uns vielleicht zunehmend in einer Situation wiederfinden, in der Informationen auf moralisch zweideutige Weise bereitgestellt werden. Dies ist in diesen Tagen der Fall bei dem gigantischen Insomniac-Leak, bei dem eine Hackergruppe Informationen aus dem Studio stahl, versuchte, Geld von Sony zu erpressen und dann alles online zu stellen. Dies war aber auch der Fall, als Rockstar auf die gleiche Weise gehackt wurde und als Microsoft selbst versehentlich sensible Dokumente im Zusammenhang mit dem Fall Activision Blizzard hochlud.

All dies sind Beispiele dafür, dass diese Fälle nie ganz gleich sind, und die Umstände können manchmal darüber entscheiden, ob die Presse auf einer soliden moralischen Grundlage entscheiden kann, welche Aspekte dieser Informationen sie weitergeben wird und welche als sachliche Informationen aus einer toxischen Quelle angesehen werden.

In vielerlei Hinsicht ist es für uns eine Lose-Lose-Situation, da wir uns auf einem schmalen Grat befinden zwischen unserer offensichtlichen Daseinsberechtigung, über eine Spieleindustrie zu berichten, die normalerweise in mehr Geheimhaltung gehüllt ist als jede andere Medienbranche, und dem Respekt gegenüber den Studios, den Verlagen und den Menschen, die die Themen unserer Artikel werden.

Ich habe meine Ohren gespitzt, um Jason Schreier zu verteidigen, der wiederholt in der Lage war, mit anonymen Quellen zu kommunizieren und dann Informationen über kommende Spiele, über Arbeitsbedingungen, über finanzielle Ergebnisse für große AAA-Veröffentlichungen preiszugeben, ohne dass die Publisher, Studios und die Leute an der Spitze der betreffenden Unternehmen dies wollten. Es ist nach wie vor meine feste Überzeugung, dass wir Neuigkeiten über die Branche, über die Produkte in ihr und die Studios, die sie herstellen, verbreiten. Das ist unsere unabhängige Funktion, und in den meisten Fällen ist es nicht unsere Aufgabe, Sony, Microsoft oder Rockstar zu bedienen.

Aber natürlich gibt es Ausnahmen von diesen Regeln, und wie ich bereits in einem früheren Beitrag über den Insomniac-Leak erwähnt habe, gibt es keine Notwendigkeit, Schwarz-Weiß-Regeln zu erstellen, die wir beugen müssen, wenn neue, einzigartige Fälle auftreten, aber mit dem gleichen Vorzeichen. Jeder dieser Fälle ist anders, und wir müssen uns damit auseinandersetzen, aber es hat mich dazu gebracht, mehr über den Fall nachzudenken und darüber, wie wir als unabhängige Nachrichtenmedien auf diese Informationen reagieren sollten.

Des Weiteren habe ich mir ein Video vom exzellenten SkillUp; angesehen, in dem er rhetorisch fragt:

"Ist es schlecht, dass The Verge kommende Insomniac-Spiele auflistet? Ist es geschmacklos von Eurogamer, interne Unternehmensstrategiedokumente zu vertuschen, die aus diesem Hack hervorgegangen sind? Ist es falsch, dass IGN Details über einen möglichen Exklusivvertrag für X-Men-Charaktere enthüllt und sie auf Sonys Hardware festlegt, so wie Spider-Man dort seit Insomniacs erstem Spidey-Spiel exklusiv ist?

Letzteres trifft wirklich ins Schwarze, oder? Ob es uns gefällt oder nicht, egal wie diese Informationen ans Licht gekommen sind, das sind Nachrichten, und wenn die Medien des Spiels eine funktionierende journalistische Einheit sein sollen und nicht nur die Presse von Enthusiasten, dann haben wir eine Verpflichtung gegenüber zumindest einigen der Details, die aus diesem Hack hervorgehen."

Diese Worte machten mir wieder einmal klar, dass es nicht die eine zentrale Lösung, keine zentrale Strategie, keinen Skelettschlüssel gibt. Die Medien beraten, diskutieren und erarbeiten, welche Details aus diesen Fällen hervorgehen, und treffen aktive Entscheidungen, mit denen sie leben können, wenn es darum geht, was sie ihren Lesern präsentieren.

Dies ist möglicherweise keine zufriedenstellende Antwort für Sie, insbesondere wenn Sie möchten, dass Gamereactor sich an ein festes Regelwerk hält und die Flexibilität als Ausweichmanöver oder sogar als unvertretbar betrachtet. Es ist nicht die Absicht, zu versuchen, die Verantwortung für unsere Rolle bei der Verbreitung von Informationen aus einer toxischen Quelle zu vermeiden, sondern vielmehr aufzustehen und unsere Überlegungen darzulegen, wenn es darum geht, von Fall zu Fall zu beurteilen, was wir sagen sollten und was nicht.

In dieser Hinsicht glaube ich leicht zugeben zu können, dass ich es bedauere, dass wir beide das Material, das von Rockstar gestohlen wurde, veröffentlicht und direkt verlinkt haben. Wir hätten Sie darüber informieren sollen, was passiert ist, und möglicherweise den faktischen Enthüllungen eine Spalte widmen sollen, aber Sie auf die gestohlenen Daten hinweisen sollen? Wir hatten unsere Köpfe im Arsch.

Wenn es um Insomniac geht, können wir nicht "den Geist zurück in die Flasche stecken". Wir können nicht so tun, als gäbe es Verkaufsdaten, oberflächliche Informationen über bevorstehende Entwicklungspläne und interne Analysen von bereits veröffentlichten und kommenden Titeln einfach nicht. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, über X-Men-Exklusivität, Marvel's Venom, Bloodborne-Verkaufsdaten und mehr zu sprechen, aber wir werden dies tun, ohne jemals durchgesickerte Videos oder Bilder zu zeigen, noch werden wir Sie in die Richtung von durchgesickertem Gameplay oder narrativen Spoilern hinweisen - und glauben Sie mir, wenn ich sage, dass es alles da draußen ist.

Brauchen wir einen Folgeartikel dieser Art, wenn das nächste Mal ein öffentlichkeitswirksames Leck auftritt und die Presse wieder einmal entscheiden muss, wo die Grenze gezogen wird? Ja, das wird wahrscheinlich der Fall sein, und wir werden Sie erneut informieren. Das ist Teil des Prozesses, aber ich hoffe vor allem, dass Sie erkennen, dass wir Verantwortung nicht als selbstverständlich ansehen und dass wir über diese Dinge nachdenken, bevor wir etwas tun oder nicht tun.