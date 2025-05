Wie sich neue Kunstformen dem Videospiel nähern

HQ

Die Auffassung von Kunst durch gewöhnliche Bürger kann die einer sehr exklusiven Disziplin sein, die für Menschen mit hohen Mitteln gemacht ist. Im Laufe der Jahre haben wir uns von einer Ausdrucksform distanziert, die uns alle betrifft. Die traditionelle bildende Kunst hilft uns, die Welt um uns herum zu interpretieren, aber alles verändert sich und neue Disziplinen halten Einzug. Elena Dimopoulou, New Media Artist und lizenzierte Unreal Engine Dozentin, sprach über ihre Erfahrungen mit Virtual Reality und traditionelleren Lehrern auf der DevGAMM in Gdańsk.

"Als ich 2019 meinen Abschluss gemacht habe, hat meine Universität nicht viele Virtual-Reality-Technologien gelehrt." Elena erinnert sich in einem exklusiven Video von Gamereactor. "Es war ein Pflichtfach, aber ich habe es gewählt, weil ich die anderen Klassen bereits durchlaufen hatte und es das einzige war, das ich noch hatte. Er hat mir beigebracht, wie man es anderen in diesem Helm zeigen kann, als wäre ich in meinem Kopf."

Obwohl manche Menschen nicht an neue Technologien gewöhnt sind, kann es anfangs ein kleiner Schock sein. "Alle Professoren in meinem Studium sagten, das sei der Teufel, sie würden das nicht tragen. Sie sagten mir, dass niemand mein Kunstwerk sehen würde, und dann sah ich eine Gruppe von etwa 100 Leuten, die es sehen würden."

Elena wollte auch über ihre jüngsten Erfahrungen an der Universität sprechen, nachdem sie einen Masterabschluss in Film und interaktiven Medien gemacht hat. "Im Laufe der Jahre habe ich gesehen, dass Videospiele und Filme eine Möglichkeit sind, den Menschen ihre Gefühle zu zeigen. Jeder geht ins Kino, jeder geht hin, um ein Videospiel zu spielen. Aber zumindest in Griechenland steht es nicht auf unserer Agenda, jeden Tag eine Kunstausstellung zu besuchen."

Im Rahmen von DevGAMM hat der Instruktor der Unreal Engine einen Workshop zum Creative -Modus von Fortnite organisiert, um die Benutzerfreundlichkeit für Benutzer aus der ganzen Welt zu zeigen, auch ohne Programmiererfahrung. "Wir haben ein Horrorspiel gemacht, in dem es einen Feind gibt und man mit einer Fackel herumläuft", sagte sie.

Sie ist auch eine der Botschafterinnen von Women in Games und engagiert sich in verschiedenen Programmen zur Inklusion von Gruppen in Videospielen. Sie fördert auch Initiativen zur Förderung von Kunst in Schulen und Umgebungen, in denen sie schwer zugänglich ist, zum Beispiel für neurodivergente Menschen. Wenn Sie also das vollständige Interview mit Untertiteln in Ihrer Landessprache sehen möchten, lassen wir es unten.