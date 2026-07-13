Wie sich das MotoGP-Titelrennen vor der Sommerpause verschoben hat: Marco Bezzecchi fällt auf den vierten Platz zurück

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MotoGP 2026 hat die erste Saisonhälfte abgeschlossen, und es ist nun ungewiss, wer der Favorit ist, da sich die Tabelle in den letzten Wochen verschoben hat. Marco Bezzecchi begann zu dominieren und gewann drei Grand Prix in Folge, insgesamt fünf, wenn man die letzten beiden der Vorsaison mitzählt.

Der Italiener aus Aprilia hat in den ersten elf Rennen des Jahres vier Rennen gewonnen und insgesamt sechs Podestplätze erreicht – mehr Siege und Podestplätze als jeder andere, liegt aber nun auf dem vierten Platz, nachdem er in den letzten vier Rennen, einschließlich des letzten Wochenendes, als er beim Qualifying am Samstag beim Großen Preis von Deutschland in Sachsenring einen Unfall hatte, nur 13 von 148 möglichen Punkten erzielt hat.

All das, während Marc Márquez wieder auftauchte und drei der letzten vier Rennen gewann; während Ai Ogura der erste japanische Fahrer wurde, der drei aufeinanderfolgende Podestplätze erreichte (darunter ein historischer Sieg).

Dies sind die MotoGP-Wertungen nach dem Großen Preis von Deutschland, der eine einmonatige Sommerpause beginnt, bevor die Saison am 9. August im Vereinigten Königreich auf dem Silverstone Circuit fortgesetzt wird.



Jorge Martín – 208 Punkte

Ai Ogura – 194 Punkte

Marc Márquez – 190 Punkte

Marco Bezzecchi – 186 Punkte

Fabio Di Giannantonio – 184 Punkte

Raúl Fernández – 159 Punkte

Pedro Acosta – 148 Punkte

Francesco Bagnaia – 143 Punkte

Álex Márquez – 87 Punkte

Luca Marini – 79 Punkte



Glauben Sie, dass Marco Bezzecchi die Situation umdrehen und wieder an die Spitze der Tabelle zurückkehren kann? Können Jorge Martín und Ai Ogura Márquez und Bezzecchi stoppen? Die diesjährige MotoGP-Saison ist eine völlig andere Geschichte als im letzten Jahr, dominiert von Marc, und es scheint, als könne alles passieren...