Wie schnell wird Brad Pitts APXGP-Auto in F1 25 sein?

In diesem Sommer dreht sich einer der großen Blockbuster um die Welt der Formel 1. Regisseur Joseph Kosinski wird seinen einzigartigen Drehansatz, der in Top Gun: Maverick gemeistert wurde, nutzen, um einen Actionfilm über ein fiktives zusätzliches Team in der Formel 1 und auf der globalen Rennstrecke zu liefern. Dieser Film ist einfach als F1 bekannt und wird auch im kommenden nächsten Kapitel der Rennserie von Codemasters zu sehen sein.

In einem kürzlich geführten Interview, das Sie unten mit lokalisierten Untertiteln sehen können, haben wir Senior Creative Director Lee Mather nach dem fiktiven Team APXGP gefragt, das ein Auto anbieten wird, das Brad Pitts Sonny Hayes und Damson Idris' Joshua Pearce im Film fahren werden. Wir haben uns mit Codemasters erkundigt, wie schnell wir dieses Auto im Spiel erwarten können, wie es sich im Vergleich zu den etablierteren Teams schlagen wird und wo es in die Startaufstellung passen sollte.

Mather erklärte: "Im Film kann man meiner Meinung nach mit Fug und Recht sagen, dass die APXGP am hinteren Ende der Startaufstellung liegt. Das wird sich in den Kapiteln nach der Veröffentlichung widerspiegeln, die wir für Besitzer der Iconic Edition bereitstellen. Das sind Szenarien, die einen Teil der aufregenden, auf Strecken basierenden Erzählung aus dem eigentlichen Film selbst nachbilden werden.

"Abgesehen davon, wenn man APXGP als Teamsymbol in einer Art Fahrerkarriere oder "Mein Team" verwendet, hat man sicherlich bis zu einem gewissen Grad in "Mein Team" ein gewisses Maß an Kontrolle darüber. Wenn du "Mein Team" mit einem beliebigen Team spielst, egal ob es sich um eines der Teamsymbole oder dein eigenes Team handelt, hast du ein gewisses Maß an Kontrolle darüber, wie du diesen "Mein Team"-Spielstand startest, wenn es darum geht, wie viel du willst, wie viel du in Dinge wie deine Einrichtungen und die Fahrzeugentwicklung investieren möchtest. Wenn du also nur eine kurze Karriere über ein oder zwei Saisons spielen willst und sie von Anfang an an der Spitze kämpfen lassen willst, kannst du das mit APXGP genauso tun wie mit deinem eigenen Team."

Auch wenn der Trailer darauf hinzudeuten scheint, dass APXGP zumindest irgendwann einen gewissen Erfolg hat, sollten wir wahrscheinlich nicht erwarten, dass das Team den Titanen des heutigen Sports allzu viele Siege wegschnappt, sei es Red Bull, Ferrari, Mercedes-AMG oder McLaren. Zumindest setzt dies voraus, dass der Film versucht, den realen Sport zu reflektieren und den Spielfilm nicht um der Erzählung willen nivelliert.

Wenn Sie es noch nicht getan haben, schauen Sie sich den F1 -Trailer unten an.