Wie Planet Coaster und Planet Zoo Frontier zu noch größeren Erfolgen mit Planet Coaster 2 verholfen haben

HQ

Es gibt eine Menge Komplexitäten, die in die Entwicklung eines Simulationsspiels einfließen, insbesondere eines wie Planet Coaster 2, das ein breiteres Publikum ansprechen möchte und nicht nur ein paar Hardcore-Fans. Frontier Developments hat definitiv Erfahrung mit diesem Unterfangen, dank jahrelanger Arbeit an Titeln wie dem Original Planet Coaster und Planet Zoo, die beide dem Studio geholfen haben, die Simulations- und Informationssuiten in der Fortsetzung wirklich zu perfektionieren.

Wir erfuhren alles über diesen Prozess von Executive Producer Adam Woods während eines kürzlichen Interviews, in dem er sagte: "Es geht darum, das authentische Gefühl des Betriebs eines Parks und all die Nuancen, die damit verbunden sind, zu vermitteln. Und auch dafür gibt es neue Elemente in Planet Coaster 2.

"Aber wie Sie sagen, geht es darum, die Informationen auf eine lesbare Weise darzustellen und auch eine Art verschachtelte Komplexität zuzulassen. Wissen Sie, Sie können eine ganze Reihe von Informationen über ein Fahrinformationsfeld erhalten, nur von diesem ersten Tab aus. Man bekommt einen guten Überblick, aber dann kann man mehr Informationen darüber recherchieren und tatsächlich anfangen, die Fahrt zu vertiefen und wirklich zu optimieren oder sich mit der Managementseite auseinanderzusetzen, während man auch mit dem Spiel wächst.

"Und wir haben eine Menge Erfahrung mit Planet Coaster, mit Planet Zoo, um diese PC-Spiele mit ihren großen Simulationen, die dahinter laufen, auch auf eine Konsole zu bringen. Also haben wir das genutzt. Wir haben auch etwas von dem Gelernten von dort übernommen und es hier angewendet. Es geht also immer darum, eine breite Palette zu haben, wissen Sie, vielen Leuten zu ermöglichen, das Spiel so zu erleben, wie sie es wollen, von jemandem, der einfach nur reinkommen und eine Art Achterbahn-Blaupause platzieren will, bis hin zu jemandem, der wirklich Geld durch einen Park verwalten will."

Ihr könnt euch das vollständige Interview unten ansehen, in dem Woods uns auch ein wenig über die Event Sequencer -Mechanik erzählt, wie das Team seine Fähigkeiten in der Career Mode unter Beweis gestellt hat und vieles mehr.