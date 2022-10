Wie man die perfekte Achterbahn konstruiert - in Spielen und in der Realität

HQ

In Freizeitpark-Simulatoren braucht es oft nicht mehr als ein paar Klicks und Ziehen mit der Maus, um eine beeindruckende Achterbahn mit Schleifen, scharfen Kurven und plötzlichen Stürzen zu schaffen. Im Gegensatz dazu erfordert es jahrelange Planung, cleveres Engineering und jede Menge Papierkram, um das Projekt überhaupt im wirklichen Leben genehmigen zu lassen.

Dennoch bleiben die Prinzipien hinter einer guten Achterbahn die gleichen, egal ob Sie im wirklichen Leben oder auf Ihrem Computerbildschirm bauen, erklärt Mathis Gullon. Er arbeitet als Projektmanager bei MackNeXT, einem Unternehmen, das Achterbahnen für Vergnügungsparks auf der ganzen Welt entwirft, und er hat die folgenden Tipps für Spieler von Parksimulatoren:

"Definieren Sie zunächst Ihr Ziel. Willst du eine extreme Achterbahn, willst du eine weiche? Dann werde ich sagen, definiere den Raum, den du hast, der wichtig ist. Und dann würde ich einfach sagen, werde verrückt. Diese Spiele sind dafür gemacht. Werden Sie einfach verrückt, machen Sie einige Fehler, gehen Sie zurück, versuchen Sie es erneut. So lernt man, auch wir, wenn wir eine Achterbahn machen, fangen wir mit ein paar verrückten Designs und Layouts an und passen uns dann an. Also, fühlen Sie sich frei, Dinge zu tun, die keinen Sinn ergeben und dann korrigieren.

"

Wir sprachen mit dem Achterbahn-Designer während eines Besuchs im Europa-Park, nachdem wir von Bandai Namco eingeladen worden waren, uns das kommende Spiel Park Beyond genauer anzusehen. Mathis Gullon hatte das Spiel auch selbst ausprobiert, und es gab vor allem ein Element, das er in seinem eigenen Design verwenden möchte:

"Ich denke, ich würde die Kanonenfunktion stehlen, das wäre großartig. Auf jeden Fall träumen wir alle davon, einen Moment zu haben, in dem es für eine gewisse Zeit keine Spur mehr geben würde, aber das wird nicht passieren. Ich muss sagen, dass einige ihrer Module, denke ich, in fünf oder zehn Jahren tatsächlich existieren könnten. Die Kreuzungsabschnitte und solche Sachen, ich denke, es könnte etwas passieren. Aber für die Kanone, ja, das ist nur ein Traum."

Park Beyond erscheint 2023 für PC, PS5 und Xbox Series S/X. Wer nicht so lange warten kann, kann natürlich die Genreklassiker wie RollerCoaster Tycoon oder Theme Park ausprobieren. Sie können unser vollständiges Interview mit Mathis Gullon unten sehen.