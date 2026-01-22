Wie man die Hauptrunde der Herren-Handball-Europameisterschaft 2026 vom 22. bis 28. Januar anschaut

HQ

Die Herren-Handball-Europameisterschaft 2026 hat die Vorrunde abgeschlossen, in der die Hälfte der 24 teilnehmenden Teams ausgeschieden ist. Ab heute, Donnerstag, dem 22. Januar, bis zum 28. Januar findet die Hauptrunde statt.

Im Gegensatz zu anderen Wettbewerben handelt es sich hierbei um eine Mini-Liga mit zwei Gruppen zu je sechs Teams: Nach vier Spielen kommen die besten beiden ins Halbfinale, die dritte direkt in ein Spiel um Platz fünf, und die letzten drei scheiden aus.

Hauptrunde: Gruppe I (Herning)