Wie man die Hauptrunde der Herren-Handball-Europameisterschaft 2026 vom 22. bis 28. Januar anschaut
Zeiten und Daten aller bevorstehenden Spiele der Herren-Handball-Europameisterschaft
Die Herren-Handball-Europameisterschaft 2026 hat die Vorrunde abgeschlossen, in der die Hälfte der 24 teilnehmenden Teams ausgeschieden ist. Ab heute, Donnerstag, dem 22. Januar, bis zum 28. Januar findet die Hauptrunde statt.
Im Gegensatz zu anderen Wettbewerben handelt es sich hierbei um eine Mini-Liga mit zwei Gruppen zu je sechs Teams: Nach vier Spielen kommen die besten beiden ins Halbfinale, die dritte direkt in ein Spiel um Platz fünf, und die letzten drei scheiden aus.
Hauptrunde: Gruppe I (Herning)
- Deutschland gegen Portugal: 15:30 MEZ / 14:30 GMT
- Spanien gegen Norwegen: 18:00 MEZ / 17:00 GMT
- Frankreich gegen Dänemark: 20:30 MEZ / 19:30 GMT
- Frankreich gegen Portugal: 15:30 MEZ / 14:30 GMT
- Spanien gegen Dänemark: 18:00 MEZ / 17:00 GMT
- Deutschland gegen Norwegen: 20:30 MEZ / 19:30 GMT
- Portugal gegen Norwegen: 15:30 MEZ / 14:30 GMT
- Spanien gegen Frankreich: 18:00 MEZ / 17:00 GMT
- Deutschland gegen Dänemark: 20:30 MEZ / 19:30 GMT
- Spanien gegen Portugal: 15:30 MEZ / 14:30 GMT
- Deutschland gegen Frankreich: 18:00 MEZ / 17:00 GMT
- Dänemark gegen Norwegen: 20:30 MEZ / 19:30 GMT
- Island gegen Kroatien: 15:30 MEZ / 14:30 GMT
- Schweiz gegen Ungarn: 18:00 MEZ / 17:00 GMT
- Slowenien gegen Schweden: 20:30 MEZ / 19:30 GMT
- Slowenien gegen Ungarn: 15:30 MEZ / 14:30 GMT
- Island gegen Schweden: 18:00 MEZ / 17:00 GMT
- Schweiz gegen Kroatien: 20:30 MEZ / 19:30 GMT
- Schweiz gegen Island: 15:30 MEZ / 14:30 GMT
- Slowenien gegen Kroatien: 18:00 MEZ / 17:00 GMT
- Schweden gegen Ungarn: 20:30 MEZ / 19:30 GMT
- Slowenien gegen Island: 15:30 MEZ / 14:30 GMT
- Kroatien gegen Ungarn: 18:00 MEZ / 17:00 GMT
- Schweiz gegen Schweden: 20:30 MEZ / 19:30 GMT
- Dänemark: TV2
- Österreich: ORF Sport
- Ungarn: MTVA
- Niederlande: Ziggo Sport
- Portugal: RTP
- Spanien: Teledeporte
- Italien: Pallamano TV
- Deutschland: DynMedia, ARD/ZDF
- Swden: Sport Extra/Viaplay
- Norwegen: Viaplay
- Finnland: Viaplay
Donnerstag, 22. Januar 2026
Samstag, 24. Januar 2026
Montag, 26. Januar 2026
Mittwoch, 28. Januar 2026
Hauptrunde: Gruppe II (Malmö)
Freitag, 23. Januar 2026
Sonntag, 25. Januar 2026
Dienstag, 27. Januar 2026
Mittwoch, 28. Januar 2026
Das Halbfinale findet dann am 30. Januar statt, und das Finale und das Spiel um den dritten Platz findet am 1. Februar statt.
Wie man die Hauptrunde der EHF Herrenhandballmeisterschaft anschaut
Wenn Sie an der EHF Herren-Handballmeisterschaft interessiert sind, finden Sie hier eine Liste von Kanälen, auf denen Sie den Wettbewerb live verfolgen können:
Hier finden Sie eine detailliertere Liste der Kommentatoren, die jedes einzelne Spiel zeigen werden. Werden Sie Ihrer Nationalmannschaft bei der Handball-Europameisterschaft der Männer folgen?