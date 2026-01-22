Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
Sport

Wie man die Hauptrunde der Herren-Handball-Europameisterschaft 2026 vom 22. bis 28. Januar anschaut

Zeiten und Daten aller bevorstehenden Spiele der Herren-Handball-Europameisterschaft

HQ

Die Herren-Handball-Europameisterschaft 2026 hat die Vorrunde abgeschlossen, in der die Hälfte der 24 teilnehmenden Teams ausgeschieden ist. Ab heute, Donnerstag, dem 22. Januar, bis zum 28. Januar findet die Hauptrunde statt.

Im Gegensatz zu anderen Wettbewerben handelt es sich hierbei um eine Mini-Liga mit zwei Gruppen zu je sechs Teams: Nach vier Spielen kommen die besten beiden ins Halbfinale, die dritte direkt in ein Spiel um Platz fünf, und die letzten drei scheiden aus.

Hauptrunde: Gruppe I (Herning)


    Donnerstag, 22. Januar 2026



    • Deutschland gegen Portugal: 15:30 MEZ / 14:30 GMT

    • Spanien gegen Norwegen: 18:00 MEZ / 17:00 GMT

    • Frankreich gegen Dänemark: 20:30 MEZ / 19:30 GMT

    Samstag, 24. Januar 2026



    • Frankreich gegen Portugal: 15:30 MEZ / 14:30 GMT

    • Spanien gegen Dänemark: 18:00 MEZ / 17:00 GMT

    • Deutschland gegen Norwegen: 20:30 MEZ / 19:30 GMT

    Montag, 26. Januar 2026



    • Portugal gegen Norwegen: 15:30 MEZ / 14:30 GMT

    • Spanien gegen Frankreich: 18:00 MEZ / 17:00 GMT

    • Deutschland gegen Dänemark: 20:30 MEZ / 19:30 GMT

    Mittwoch, 28. Januar 2026



    • Spanien gegen Portugal: 15:30 MEZ / 14:30 GMT

    • Deutschland gegen Frankreich: 18:00 MEZ / 17:00 GMT

    • Dänemark gegen Norwegen: 20:30 MEZ / 19:30 GMT

    Hauptrunde: Gruppe II (Malmö)

    Freitag, 23. Januar 2026



    • Island gegen Kroatien: 15:30 MEZ / 14:30 GMT

    • Schweiz gegen Ungarn: 18:00 MEZ / 17:00 GMT

    • Slowenien gegen Schweden: 20:30 MEZ / 19:30 GMT

    Sonntag, 25. Januar 2026



    • Slowenien gegen Ungarn: 15:30 MEZ / 14:30 GMT

    • Island gegen Schweden: 18:00 MEZ / 17:00 GMT

    • Schweiz gegen Kroatien: 20:30 MEZ / 19:30 GMT

    Dienstag, 27. Januar 2026



    • Schweiz gegen Island: 15:30 MEZ / 14:30 GMT

    • Slowenien gegen Kroatien: 18:00 MEZ / 17:00 GMT

    • Schweden gegen Ungarn: 20:30 MEZ / 19:30 GMT

    Mittwoch, 28. Januar 2026



    • Slowenien gegen Island: 15:30 MEZ / 14:30 GMT

    • Kroatien gegen Ungarn: 18:00 MEZ / 17:00 GMT

    • Schweiz gegen Schweden: 20:30 MEZ / 19:30 GMT

    Das Halbfinale findet dann am 30. Januar statt, und das Finale und das Spiel um den dritten Platz findet am 1. Februar statt.

    Wie man die Hauptrunde der EHF Herrenhandballmeisterschaft anschaut

    Wenn Sie an der EHF Herren-Handballmeisterschaft interessiert sind, finden Sie hier eine Liste von Kanälen, auf denen Sie den Wettbewerb live verfolgen können:


    • Dänemark: TV2

    • Österreich: ORF Sport

    • Ungarn: MTVA

    • Niederlande: Ziggo Sport

    • Portugal: RTP

    • Spanien: Teledeporte

    • Italien: Pallamano TV

    • Deutschland: DynMedia, ARD/ZDF

    • Swden: Sport Extra/Viaplay

    • Norwegen: Viaplay

    • Finnland: Viaplay

    Hier finden Sie eine detailliertere Liste der Kommentatoren, die jedes einzelne Spiel zeigen werden. Werden Sie Ihrer Nationalmannschaft bei der Handball-Europameisterschaft der Männer folgen?

    Wie man die Hauptrunde der Herren-Handball-Europameisterschaft 2026 vom 22. bis 28. Januar anschaut
    Bogac Erkan / Shutterstock

Tagged als:

SportHandball


Lädt nächsten Inhalt