Wie man die Europäische Herren-Handballmeisterschaft und die ersten Spiele dieser Woche anschaut

HQ

Heute, Donnerstag, der 15. Januar, beginnt die Europäische Herren-Handballmeisterschaft, ein Wettbewerb, der bis zum 1. Februar 2026 in Norwegen, Dänemark und Schweden stattfindet und 24 Teams in sechs Gruppen verteilt ist. Dies sind die ersten Spiele aus Runde 1:

Donnerstag, 15. Januar:





Frankreich gegen Tschechien: 18:00 MEZ



Spanien gegen Serbien: 18:00 Uhr MEZ



Deutschland gegen Österreich: 20:30 Uhr MEZ



Norwegen gegen die Ukraine: 20:30 Uhr MEZ



Freitag, 16. Januar:





Slowenien gegen Montenegro: 18:00 Uhr MEZ



Island gegen Italien: 18:00 Uhr MEZ



Portugal gegen Rumänien: 18:00 Uhr MEZ



Dänemark gegen Nordmazedonien: 20:30 MEZ



Ungarn gegen Polen: 20:30 MEZ



Färöer gegen die Schweiz: 20:30 Uhr MEZ



TV-Liste der Kommentatoren für die Europameisterschaft der Männer 2026

Dies ist eine Liste von Fernsehsendern, die Spiele der Handball-Europameisterschaften zeigen, wobei zu beachten ist, dass einige lokale Sender bis zum Finale nur die Spiele zeigen können, in denen die lokalen Teams antreten.



Dänemark: TV2



Österreich: ORF Sport



Ungarn: MTVA



Niederlande: Ziggo Sport



Portugal: RTP



Spanien: Teledeporte



Italien: Pallamano TV



Deutschland: DynMedia, ARD/ZDF



Swden: Sport Extra/Viaplay



Norwegen: Viaplay



Finnland: Viaplay



Eine detaillierte Liste der Übertragungsanstalten für jedes einzelne Spiel können Sie hier einsehen. Freuen Sie sich auf die Europameisterschaft der Herren in diesem Monat?