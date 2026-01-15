Sport
Wie man die Europäische Herren-Handballmeisterschaft und die ersten Spiele dieser Woche anschaut
Liste der lokalen Übertragungsanstalten in Europa für die Europäische Herren-Handballmeisterschaft.
HQ
Heute, Donnerstag, der 15. Januar, beginnt die Europäische Herren-Handballmeisterschaft, ein Wettbewerb, der bis zum 1. Februar 2026 in Norwegen, Dänemark und Schweden stattfindet und 24 Teams in sechs Gruppen verteilt ist. Dies sind die ersten Spiele aus Runde 1:
Donnerstag, 15. Januar:
- Frankreich gegen Tschechien: 18:00 MEZ
- Spanien gegen Serbien: 18:00 Uhr MEZ
- Deutschland gegen Österreich: 20:30 Uhr MEZ
- Norwegen gegen die Ukraine: 20:30 Uhr MEZ
Freitag, 16. Januar:
- Slowenien gegen Montenegro: 18:00 Uhr MEZ
- Island gegen Italien: 18:00 Uhr MEZ
- Portugal gegen Rumänien: 18:00 Uhr MEZ
- Dänemark gegen Nordmazedonien: 20:30 MEZ
- Ungarn gegen Polen: 20:30 MEZ
- Färöer gegen die Schweiz: 20:30 Uhr MEZ
TV-Liste der Kommentatoren für die Europameisterschaft der Männer 2026
Dies ist eine Liste von Fernsehsendern, die Spiele der Handball-Europameisterschaften zeigen, wobei zu beachten ist, dass einige lokale Sender bis zum Finale nur die Spiele zeigen können, in denen die lokalen Teams antreten.
- Dänemark: TV2
- Österreich: ORF Sport
- Ungarn: MTVA
- Niederlande: Ziggo Sport
- Portugal: RTP
- Spanien: Teledeporte
- Italien: Pallamano TV
- Deutschland: DynMedia, ARD/ZDF
- Swden: Sport Extra/Viaplay
- Norwegen: Viaplay
- Finnland: Viaplay
Eine detaillierte Liste der Übertragungsanstalten für jedes einzelne Spiel können Sie hier einsehen. Freuen Sie sich auf die Europameisterschaft der Herren in diesem Monat?