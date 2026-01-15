Gamereactor

Wie man die Europäische Herren-Handballmeisterschaft und die ersten Spiele dieser Woche anschaut

Liste der lokalen Übertragungsanstalten in Europa für die Europäische Herren-Handballmeisterschaft.

Heute, Donnerstag, der 15. Januar, beginnt die Europäische Herren-Handballmeisterschaft, ein Wettbewerb, der bis zum 1. Februar 2026 in Norwegen, Dänemark und Schweden stattfindet und 24 Teams in sechs Gruppen verteilt ist. Dies sind die ersten Spiele aus Runde 1:

Donnerstag, 15. Januar:


  • Frankreich gegen Tschechien: 18:00 MEZ

  • Spanien gegen Serbien: 18:00 Uhr MEZ

  • Deutschland gegen Österreich: 20:30 Uhr MEZ

  • Norwegen gegen die Ukraine: 20:30 Uhr MEZ

Freitag, 16. Januar:


  • Slowenien gegen Montenegro: 18:00 Uhr MEZ

  • Island gegen Italien: 18:00 Uhr MEZ

  • Portugal gegen Rumänien: 18:00 Uhr MEZ

  • Dänemark gegen Nordmazedonien: 20:30 MEZ

  • Ungarn gegen Polen: 20:30 MEZ

  • Färöer gegen die Schweiz: 20:30 Uhr MEZ

TV-Liste der Kommentatoren für die Europameisterschaft der Männer 2026

Dies ist eine Liste von Fernsehsendern, die Spiele der Handball-Europameisterschaften zeigen, wobei zu beachten ist, dass einige lokale Sender bis zum Finale nur die Spiele zeigen können, in denen die lokalen Teams antreten.


  • Dänemark: TV2

  • Österreich: ORF Sport

  • Ungarn: MTVA

  • Niederlande: Ziggo Sport

  • Portugal: RTP

  • Spanien: Teledeporte

  • Italien: Pallamano TV

  • Deutschland: DynMedia, ARD/ZDF

  • Swden: Sport Extra/Viaplay

  • Norwegen: Viaplay

  • Finnland: Viaplay

Eine detaillierte Liste der Übertragungsanstalten für jedes einzelne Spiel können Sie hier einsehen. Freuen Sie sich auf die Europameisterschaft der Herren in diesem Monat?

