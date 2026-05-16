Wie man die 24 Stunden am Nürburgring mit Max Verstappen von Samstag bis Sonntag anschaut

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Das prestigeträchtige Langstreckenrennen 24 Stunden des Nürburgrings startet diesen Samstag, den 16. Mai, mit der größten Ausgabe seit zehn Jahren, 161 Teilnehmern in 23 Klassen, wobei GT3, GT4, Tourenwagen und noch mehr Rennwagentypen während 24 Stunden auf der 25 Kilometer langen Nordschleife Nürburgring fahren, die wegen der herausfordernden Bedingungen als "Grüne Hölle" bekannt ist (letzten Monat, Während der Qualifikation gab es einen tödlichen Unfall.

Unter den diesjährigen Teilnehmern finden wir den F1-Fahrer Max Verstappen, der ein größeres weltweites Publikum für das seit 1970 jährlich stattfindende Rennen angezogen hat. Tatsächlich glauben einige, dass Verstappen seine F1-Karriere eher früher als später beenden könnte, um sich auf Rennen wie dieses zu konzentrieren... Sein Team, ein von Red Bull unterstützter Mercedes und Windward Racing mit einem Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer #3, startet als Vierter im Feld, und Verstappen wird mit Lucas Auer, Jules Gouno und Dani Juncadella fahren, der mit 8 Minuten und 12,005 Sekunden die beste Rundenzeit erzielte.

Wie man die 24 Stunden am Nürburgring sieht

Die 24 Stunden des Nürburgrings starten am Samstag um 15:00 Uhr MESZ, 14:00 Uhr BST. Natürlich endet er am Sonntag, den 17. Mai, um 15:00 Uhr MESZ. Die Formationsrunde beginnt um 14:40 MES, 13:40 BST.

Sie können es hier auf YouTube ansehen:

Das Rennen wird außerdem in diesem Livestream auf Deutsch übertragen.