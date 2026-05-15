Wie man den katalanischen GP in der MotoGP beobachtet und Zeiten für Qualifying, Sprintrennen und Grand Prix

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Der Montmeló Circuit, eines der ikonischsten Rennen der MotoGP-Saison, ist der Star des dieswöchigen Grand Prix, bei dem Jorge Martín versuchen wird, Marco Bezzecchi zu überholen, nachdem er letzte Woche in Le Mans fast seinen Doppelsieg eingeholt hätte.

Bezzecchi (128 Punkte) und Martín (127 Punkte) führen mit den beiden besten Fahrern deutlich dahinter (Fabio Di Giannantonio, 84 Punkte, und Pedro Acosta, 83).

Wenn Sie die MotoGP an diesem Wochenende live in Spanien sehen möchten, haben Sie Glück, denn genau wie beim Großen Preis von Spanien in Jerez letzten Monat wird auch der Katalanische GP kostenlos in Telecinco sowie auf dem üblichen Kanal DAZN übertragen.

Katalanischer GP: Zeiten für Qualifikationssitzungen, Sprintrennen und Grand Prix:

Freitag, 15. Mai



MotoGP: Freies Training 1 - 10:45–11:30



MotoGP: Training – 15:00–16:00 Uhr



Samstag, 16. Mai



MotoGP Freitraining 2 – 10:10–10:40 Uhr



MotoGP-Qualifikation 1 - 10:50-11:05



MotoGP-Qualifikation 2 – 11:15–11:30



Moto3-Qualifikation 1 - 12:45-13:00



Moto3 Qualifying 2 - 13:10-13:25



Moto2-Qualifikation 1 - 13:40-13:55



Moto2-Qualifikation 2 - 14:05-14:20



MotoGP Tissot Sprint (12 Runden) – 15:00



Sonntag, 17. Mai



MotoGP-Aufwärmen – 09:40-09:50



Moto3-Rennen (18 Runden) - 11:00



Moto2-Rennen (21 Runden) – 12:15



MotoGP-Grand-Prix (24 Runden) – 14:00



In anderen Ländern sind dies die Kanäle, auf denen Sie den katalanischen GP sehen können:



Österreich: Sky, Servus TV



Balkanländer (Bosnien, Serbien, Mazedonien, Montenegro): Arena Sports



Baltische Länder: Estland, Litauen, Lettland: 3 Sport



Belgien: PlaySports, RTBF



Bulgarien: Max Sport



Kroatien: Sportklub



Zypern: Cyta Vision



Tschechien: Nova Sport6



Dänemark: 3 Sport



Finnland: Viaplay



Frankreich: Canal+



Deutschland: Sky, Red Bull, DF1



Griechenland: Cosmote TV



Ungarn: 4 Arena



Italien: Sky, Canala 8



Niederlande: Zigo Sport, NOS



Norwegen: Sport3



Polen: Polsat Sport



Portugal: Sport TV



Rumänien: Prima Sport 3



Spanien: DAZN, Telecinco



Schweden: Sport Motor



UK: TNT Sports



Nach dem Großen Preis von Katalonien folgt eine zweiwöchige Pause vor dem Großen Preis von Italien in Mugello am 29. und 31. Mai, gefolgt vom Großen Preis von Ungarn in Balaton vom 5. bis 7. Juni.