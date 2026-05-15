Wie man den katalanischen GP in der MotoGP beobachtet und Zeiten für Qualifying, Sprintrennen und Grand Prix
Zeiten für Moto2-, Moto3- und MotoGP-Rennen beim Katalanischen GP vom 15. bis 17. Mai.
Der Montmeló Circuit, eines der ikonischsten Rennen der MotoGP-Saison, ist der Star des dieswöchigen Grand Prix, bei dem Jorge Martín versuchen wird, Marco Bezzecchi zu überholen, nachdem er letzte Woche in Le Mans fast seinen Doppelsieg eingeholt hätte.
Bezzecchi (128 Punkte) und Martín (127 Punkte) führen mit den beiden besten Fahrern deutlich dahinter (Fabio Di Giannantonio, 84 Punkte, und Pedro Acosta, 83).
Wenn Sie die MotoGP an diesem Wochenende live in Spanien sehen möchten, haben Sie Glück, denn genau wie beim Großen Preis von Spanien in Jerez letzten Monat wird auch der Katalanische GP kostenlos in Telecinco sowie auf dem üblichen Kanal DAZN übertragen.
Katalanischer GP: Zeiten für Qualifikationssitzungen, Sprintrennen und Grand Prix:
Freitag, 15. Mai
- MotoGP: Freies Training 1 - 10:45–11:30
- MotoGP: Training – 15:00–16:00 Uhr
Samstag, 16. Mai
- MotoGP Freitraining 2 – 10:10–10:40 Uhr
- MotoGP-Qualifikation 1 - 10:50-11:05
- MotoGP-Qualifikation 2 – 11:15–11:30
- Moto3-Qualifikation 1 - 12:45-13:00
- Moto3 Qualifying 2 - 13:10-13:25
- Moto2-Qualifikation 1 - 13:40-13:55
- Moto2-Qualifikation 2 - 14:05-14:20
- MotoGP Tissot Sprint (12 Runden) – 15:00
Sonntag, 17. Mai
- MotoGP-Aufwärmen – 09:40-09:50
- Moto3-Rennen (18 Runden) - 11:00
- Moto2-Rennen (21 Runden) – 12:15
- MotoGP-Grand-Prix (24 Runden) – 14:00
In anderen Ländern sind dies die Kanäle, auf denen Sie den katalanischen GP sehen können:
- Österreich: Sky, Servus TV
- Balkanländer (Bosnien, Serbien, Mazedonien, Montenegro): Arena Sports
- Baltische Länder: Estland, Litauen, Lettland: 3 Sport
- Belgien: PlaySports, RTBF
- Bulgarien: Max Sport
- Kroatien: Sportklub
- Zypern: Cyta Vision
- Tschechien: Nova Sport6
- Dänemark: 3 Sport
- Finnland: Viaplay
- Frankreich: Canal+
- Deutschland: Sky, Red Bull, DF1
- Griechenland: Cosmote TV
- Ungarn: 4 Arena
- Italien: Sky, Canala 8
- Niederlande: Zigo Sport, NOS
- Norwegen: Sport3
- Polen: Polsat Sport
- Portugal: Sport TV
- Rumänien: Prima Sport 3
- Spanien: DAZN, Telecinco
- Schweden: Sport Motor
- UK: TNT Sports
Nach dem Großen Preis von Katalonien folgt eine zweiwöchige Pause vor dem Großen Preis von Italien in Mugello am 29. und 31. Mai, gefolgt vom Großen Preis von Ungarn in Balaton vom 5. bis 7. Juni.