Wie man Barkour, das Metal Gear mit Hunden spielt

Während Besucher und Zuschauer der Übertragungen der Tokyo Game Show von dem kuriosen Action-Stealth-Plattformer Barkour überrascht sein könnten, hatten wir bereits ein paar Wochen zuvor davon gehört. Die gute Nachricht ist, dass wir jetzt einen Trailer haben, um die Lücken in Bezug auf die Idee eines Hundes als Solid Snake-ähnlichen Actionhelden zu füllen.

Das neue Video, das auf der japanischen Spielemesse enthüllt wurde, zeigt uns T.H.U.N.D.E.R., einen Hundeagenten auf einer besonderen Mission, der Rätsel lösen, Feinden ausweichen und sich flink durch gefährliches Gelände bewegen muss, um seine Mission zu erfüllen, indem er es mit seinem Arsenal an Waffen aufnimmt, die 007 selbst würdig sind. Und wenn er schon dabei ist, markiere sein Revier mit einem braven Jungen.

Barkour hat noch kein Veröffentlichungsdatum, aber ihr könnt es auf Steam zu eurer Wunschliste hinzufügen, und später in dieser Woche wird Varsav Game Studios eine Demo veröffentlichen. Interessiert?