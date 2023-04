Wie Lifeweaver die Meta von Overwatch 2 verschieben wird

HQ

Anfang dieser Woche haben wir die Enthüllung von Overwatch 2s neuestem Helden, Lifeweaver, gesehen. Wie bei den meisten Helden, die in Overwatch 2 gebracht wurden, wird er wahrscheinlich die Meta massiv aufmischen, wenn er nächste Woche fällt, aber es scheint, dass vor allem Lifeweaver eine Menge in seinem Toolkit hat, das Overwatch 2-Spieler dazu bringen wird, ihre Herangehensweise an ihre Matches zu überdenken.

Der erste und offensichtlichste Weg, wie Lifeweaver deine Overwatch-Spiele verändern wird, ist seine Blütenblatt-Plattform. Aus dem Trailer habt ihr bereits gesehen, wie mächtig diese Fähigkeit sein kann, da sie als Druckplatte fungiert, die Verbündete oder Feinde in die Luft befördert, sobald sie darauf treten. Für deine Verbündeten wird dies zu einem äußerst hilfreichen Feature, denn indem du Helden eine Vertikalität gibst, die zuvor nicht die Möglichkeit hatten, hoch zu kommen, wie Soldier 76, gibst du ihnen viel mehr Orte, von denen aus sie Feuer auf den Feind regnen lassen können. Apropos Feinde: Die Blütenblattplattform wird eine der frustrierendsten Fähigkeiten sein, von denen man getroffen werden kann, wenn man nicht davon profitiert. Ultimates wie das von Orisa können nun leicht unbrauchbar werden, auch wenn sich ein Spieler ansonsten perfekt positioniert hat.

Eine weitere Fähigkeit von Lifeweaver, die wahrscheinlich Matches verändern wird, ist sein Life Grip. Dies gewährt einem Verbündeten nicht nur für einen kurzen Moment Unverwundbarkeit, sondern kann ihn auch aus der Gefahr ziehen. Die Trolle werden diesen wahrscheinlich lieben, weil er Menschen in Gefahr bringt, aber selbst wenn er richtig eingesetzt wird, hat Life Grip einige große Auswirkungen auf die Overwatch 2-Meta. Mit der Fähigkeit, einen Verbündeten unverwundbar zu machen und seine Position zu ändern, verhindert dies nicht nur, dass er von Fähigkeiten getötet wird, die zuvor keinen Konter hatten, sondern bedeutet auch, dass Sie einige großartige Spielzüge viel einfacher einrichten können. Du könntest zum Beispiel einen Sensenmann nach vorne ziehen, um die perfekte Todesblüte-Position zu erreichen, oder jemanden aus Zaryas Graviton-Flut für ein Gegenspiel holen.

Abgesehen davon, dass er in der Lage ist, viele neue Spielzüge und Positionierungen mit seinen Fähigkeiten aufzubauen, scheint Lifeweaver auch eine andere Art von Unterstützung für den Schaden zu sein, den er anrichten kann. Aus der kurzen Zeit, die wir mit dem Helden verbracht haben, ist klar, dass er in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen, und selbst wenn er aus dem Hinterhalt angegriffen wird, kann er sich durchsetzen, wenn du schnell genug reagierst. Das bedeutet, dass Lifeweaver im Gegensatz zu einigen anderen Heilern im Spiel nicht leicht zu erlernen ist, was nur bedeutet, dass ihr fast garantiert ein großartiges Blütenblattplattform-Setup oder eine Kupplung mit Life Grip speichern werdet.

Mit seinen einzigartigen Fähigkeiten und seiner Stärke, sich selbst zu verteidigen, wird Lifeweaver wahrscheinlich eine der stärksten Stützen sein, die wir in Overwatch 2 gesehen haben. Auch als Hauptheiler ist es nicht einmal so, dass du seine Heilfähigkeiten gegen seine Nützlichkeit eintauschst, da beide leicht in Lifeweaver gefunden werden können. Ob er der stärkste Held sein wird, den wir in den letzten Monaten im Spiel gesehen haben, bleibt abzuwarten, und selbst mit der Zeit, die wir mit ihm verbracht haben, wissen wir, dass die Spieler noch viel mehr von seinen Stärken finden werden, die sie in ihren Spielen nutzen können. Aber mit der erhöhten Vertikalität, die Lifeweaver jedem Helden verleiht, kombiniert mit seiner Fähigkeit, jeden jederzeit mit einer relativ kurzen Abklingzeit zu retten, scheint es, dass sich die Meta von Overwatch 2 sehr stark um diesen Charakter herum verschieben wird. Auf deiner Seite wirst du sehen wollen, wer ihm am besten Komplimente macht, während der Feind versuchen wird, entweder nur seinen eigenen Lebensweber mitzubringen oder ein Team aufzubauen, das ihn ausschaltet.

