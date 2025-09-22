HQ

Die Verleihung des Ballon d'Or ist die glamouröseste Nacht des Fußballs, eine globale Bühne, auf der die besten Spieler und Trainer des Spiels gefeiert werden. Für viele ist der Sieg oder sogar die Teilnahme ein karrierebestimmender Moment. Doch für Real Madrid ist das Ereignis fast unsichtbar geworden, eine Abwesenheit, die nicht nur eine Geschichte des Sports, sondern auch der Politik erzählt.

Im vergangenen Jahr zog sich Real Madrid in letzter Minute von der Zeremonie zurück, was die Fußballwelt schockierte. Die Entscheidung fiel, obwohl sieben ihrer Spieler, darunter Vinicius Junior und Jude Bellingham, für die Auszeichnung bei den Männern nominiert waren. Am Ende gewann Rodri von Manchester City den Preis und verließ Madrid an diesem Abend ohne Anerkennung.

Der damalige Trainer des Klubs, Carlo Ancelotti, konnte die Johan-Cruyff-Trophäe für den besten Trainer der Männer nicht entgegennehmen, und die Auszeichnung der Mannschaft als Klub des Jahres blieb ungenutzt. Auch jetzt, Monate später, erhielt Ancelotti seine Auszeichnung erst vor kurzem privat, ohne öffentliche Anerkennung durch den Verein.

In diesem Jahr setzt sich das Muster fort. Madrids Männerkader wird nicht teilnehmen, auch wenn Vinicius Jr., Bellingham und Kylian Mbappe wieder unter den Nominierten sind. Thibaut Courtois könnte die Yashin-Trophäe als bester Torhüter mit nach Hause nehmen, und der 20-jährige Dean Huijsen ist Anwärter auf die Kopa-Trophäe als bester U21-Spieler der Welt.

Doch die offiziellen Kanäle aus Madrid haben geschwiegen, und Insider sagen, dass die Entscheidung ausschließlich von Klubpräsident Florentino Perez getroffen wurde. Quellen, die mit dem Innenleben des Klubs vertraut sind, beschreiben Perez' Kontrolle als absolut. "Florentino kontrolliert alles: den Fußball, die Kommunikation, das Geschäft, jede Abteilung ist ihm unterstellt."

Diese Zentralisierung hat seine beiden Amtszeiten als Präsident bestimmt und nicht nur die Entscheidungen auf dem Spielfeld geprägt, sondern auch die Art und Weise, wie sich der Klub in der Welt präsentiert. Der Ballon d'Or-Boykott spiegelt ein breiteres Muster von Paranoia und Belagerungsmentalität innerhalb des Bernabeu wider, oder, wie die New York Times es ausdrückt, der Ballon d'Or-Boykott von Real Madrid ist eine Geschichte von Politik und Paranoia.

Pérez hat die Welt lange Zeit in Verbündete und Gegner, Fans und Kritiker, La Liga und UEFA, lokale Schiedsrichter und Medien gespalten. Der Zusammenbruch der europäischen Super League im Jahr 2021 und die vermeintlichen Kränkungen der UEFA und des französischen Fußballs haben diese Weltanschauung laut mehreren Quellen nur noch verstärkt.

Intern hat der Schritt zu Spannungen geführt. Mitarbeiter, die mit Kommunikation und Sponsoring zu tun haben, sehen in dem Boykott einen Fehltritt in der Öffentlichkeitsarbeit. Für einen Klub von Madrids Format bietet die Preisverleihung globale Aufmerksamkeit und kommerzielle Möglichkeiten. "Das hat viel Frustration ausgelöst", räumt ein Mitarbeiter ein und merkt an, dass die Entscheidung plötzlich und schlecht kommuniziert wurde.

Bei den Frauen geht es jedoch ruhiger zu. Es wird erwartet, dass Caroline Weir, eine Kandidatin für den Ballon d'Or, nach Paris reisen wird, aber selbst ihre Nominierung wurde öffentlich nicht bestätigt. Dieses selektive Schweigen verdeutlicht einmal mehr, wie sehr Perez' persönliche Ansichten über Anerkennung und Rivalität die Botschaft des Klubs beeinflussen.

Ironischerweise war der Ballon d'Or in der Vergangenheit von zentraler Bedeutung für Perez' Galactico-Vision. Frühere Superstars wie Cristiano Ronaldo, Luka Modric und Karim Benzema brachten dem Verein durch die Auszeichnung Prestige. Doch heute, unter Pérez' Linse, ist die Zeremonie politisch aufgeladen, eine Bühne, die eher als gegen Madrid gerichtet denn als Feier des Fußballs wahrgenommen wird.

Auf dem Spielfeld ist Real Madrid weiterhin auf Erfolgskurs, hat in den beiden Amtszeiten von Perez 37 Trophäen gewonnen und in der Saison 2024-25 Rekordeinnahmen von über 1,2 Milliarden Euro erzielt. Dennoch werfen die ständigen Kämpfe gegen vermeintliche Feinde (La Liga, UEFA, Medien) einen Schatten auf das Image des Klubs.

Spieler, Trainer und Mitarbeiter bewegen sich in einem Umfeld, in dem die Politik des Präsidenten die Bedeutung der individuellen Leistung überwiegen kann. Ein ehemaliger Spielerberater fasste zusammen: "Ein Klub wie Madrid kann nicht gegen jeden kämpfen. Man kann nicht immer gegen die Welt sein." Doch unter Perez ist das genau die Haltung, die der Klub einnimmt, auch wenn dies bedeutet, einer der berühmtesten Nächte des Fußballs den Rücken zu kehren.