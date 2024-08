Wie lange wird Indiana Jones and the Great Circle sein?

HQ

MachineGames ' kommende Indiana Jones and the Great Circle wird sicherlich eines der größeren Spiele sein, die dieses Jahr in Bezug auf den Hype erscheinen, aber wie groß ist das tatsächliche Spielerlebnis?

Während einer kürzlichen Q&A gab uns das Team die Antwort auf diese Frage. Game Director Jerk Gustafsson sagte:

"Ja, das ist schwer zu beantworten, wenn man bedenkt, dass wir so viele Inhalte im Spiel haben. Und ich möchte nicht in Stunden gehen, denke ich, weil es so schwer ist, das zu sagen, abhängig von deinem Spielstil. Aber was ich sagen kann, und ich glaube, ich habe es schon einmal gesagt, ist, dass es bei weitem das größte Spiel ist, das wir je gemacht haben. Und das ist nicht nur in Bezug auf Platz und Umfang am größten. Es geht auch darum, wie lange es dauert, das Spiel zu spielen. Aber es ist länger als jedes andere Spiel, das wir zuvor gemacht haben, das kann ich mit Sicherheit sagen."

Darüber hinaus hat das Team bestätigt, dass die Spieler in der Lage sein werden, Orte im Spiel erneut zu besuchen, so dass es für die Erfolgsjäger und Vervollständiger unter euch in der Tat ein heftiger Titel sein könnte.