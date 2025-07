Wie lange wird Foundation noch die Geschichte von Gaal Dornick erzählen? Lou Llobell: "Keine Ahnung"

HQ

Foundation ist eine eher ungewöhnliche Sci-Fi-Serie, da sie nur eine Handvoll wiederkehrender Charaktere hat, und von diesen Charakteren sind nur ein paar die gleichen Individuen wie zu Beginn der Serie. Aus dem einen oder anderen Grund, vielleicht aufgrund des Klonens oder der Zeitsprünge, die die meisten menschlichen Darsteller in jeder folgenden Staffel irrelevant machen, werden die meisten Charaktere in jeder neuen Episode wiedergeboren, aber nicht Lou Llobells Gaal Dornick.

Die Zweitbesetzung von Jared Harris' Hari Seldon hat den Test der Zeit bisher überlebt und ist auf dem Weg zu einer Retterin und galaktischen Heldin geworden aber das ist auch ziemlich unorthodox, denn in den Quellenbüchern des Autors Isaac Asimov haben Dornick (und viele andere Charaktere) eine kurze und flüchtige Rolle, eine, die Apple und die Serienschöpfer Josh Friedman und David S. Goyer übernommen haben und mit der sie gelaufen sind.

Was hält also die Zukunft für Gaal Dornick bereit, mit diesen eigenartigen Umständen im Hinterkopf? Können wir davon ausgehen, dass sie weiterhin das Universum rettet oder wird sie irgendwann die Fackel weitergeben? Genau diese Frage stellten wir Llobell in einem Interview, in dem sie erklärte:

"Keine Ahnung. Aber ich hoffe, dass sie die Geschichte weiterhin erzählen kann und ich hoffe, dass wir das Ende sehen werden. Weißt du, was ich meine? Denn Gaal, es fühlt sich an, als würde es gerade erst losgehen. Es fühlt sich an, als hätten wir alles andere in der ersten und zweiten Staffel etabliert und sie kommt gerade erst in Schwung. Hoffentlich können wir ihre Geschichte zu Ende bringen."

Ihr könnt euch das vollständige Interview unten ansehen, mit lokalisierten Untertiteln, in dem wir auch darüber sprechen, wie sich Llobell verändert hat, um Dornick zum Leben zu erwecken, wie es war, Pilou Asbaeks The Mule gegenüberzustehen und vieles mehr.