Wie lange musst du Baldur's Gate III spielen, bevor du flachgelegt werden kannst?

Es gab viel Gerede über die Romantikoptionen im neuesten Teil der gefeierten Rollenspielserie von Larian Studio, und natürlich haben die Spieler versucht, so schnell wie möglich zum eigentlichen Taschentuch zu gelangen.

Der Rekord steht derzeit bei sieben Minuten und 54 Sekunden nach Spielbeginn. Der Spieler, der das Kunststück vollbracht hat, nennt sich selbst "Gigachad Thundercock" und Sie können sich seine Videoaufzeichnung unten ansehen.

"Hast du dich jemals gefragt, wie lange es dauert, all die langweiligen Teile von Baldur's Gate 3 zu überspringen und direkt zu den heißen Sachen zu gelangen? Mit der charakteristischen Thunderleap Speedrun-Technik von Gigachad ist Lae'zel innerhalb von 8 Minuten in deinem Bett. Memes beiseite, ein großes Lob an MagsIsAwkward auf speedrun.com, dass sie mich auf diese Kategorie aufmerksam gemacht haben. Es war urkomisch zu laufen und ich hoffe, dass andere die Zeit weiter verkürzen können."