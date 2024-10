Wie lange ist Paddington in Peru ?

HQ

Filme werden immer länger und jetzt müssen Sie sich bei vielen weit über zweieinhalb Stunden im Kino oder auf Ihr Sofa setzen. Glücklicherweise wird sich dieser Trend nicht in einem der Top-Filme des Jahres 2024 widerspiegeln.

Die erwartete Paddington in Peru wird nur 106 Minuten (1 Stunde und 46 Minuten) lang sein. Dies wurde vom Irish Film Classification Office bestätigt (danke, Digital Spy), wo ausdrücklich erwähnt wird, dass der Film 106 Minuten und 15 Sekunden lang ist.

Die Einstufung bestätigt auch, wie sehr familienfreundlich der Film sein wird, ohne Drogen, Sex/Nacktheit oder Schimpfwörter und mit nur milder Gewalt und ständigen Drohungen. Unnötig zu erwähnen, dass wenn Sie dieses Mal auf einen unflätigen Paddington gehofft haben oder auf einen kokainabhängigen Bären anstelle von Marmelade, wird dieser dritte Teil der Serie nichts in diesem Ausmaß bieten.

Wann Paddington in Peru Premiere haben wird, wird der Film am 8. November zuerst in die britischen Kinos kommen. Schauen Sie sich den neuesten Trailer unten an.