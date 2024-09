Wie lange dauert es, Dragon Age: The Veilguard abzuschließen?

HQ

In etwas mehr als einem Monat ist es Zeit für Dragon Age: The Veilguard, und BioWare hat uns natürlich eine Menge Previews und andere Dinge zur Vorbereitung auf das eventuelle Debüt zur Verfügung gestellt. Etwas, worüber sich viele fragen, ist, wie viel Spielzeit wir erwarten können, wenn es veröffentlicht wird, und jetzt wurde diese Frage von BioWare selbst beantwortet.

In einem Interview mit dem YouTube-Schöpfer NoRRza sagte ein ungenannter Entwickler bei BioWare, der es kürzlich durchgespielt hat, dass es etwa 100 Stunden dauern wird, wenn man alles Mögliche tun möchte, und etwa 40 Stunden, wenn man sich nur auf die Hauptmission konzentriert.

Es ist daher nicht ganz so groß wie Dragon Age: Inquisition, das bis zu 150 Stunden dauern kann, aber es liegt näher an Dragon Age: Origins in der Spielzeit, die bei etwa 90 Stunden liegt. Natürlich kann diese Zeit auch sehr individuell sein, wie bei den meisten Dingen, aber es ist klar, dass es auch in The Veilguard keinen Mangel an Dingen geben wird, die man tun kann.