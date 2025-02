Wie kann man die Auslosung der Champions League, Europa und Conference League live sehen und wie funktioniert es?

HQ

Nach einer neuen Ligaphase und einem brandneuenChampions League Play-off (eine Art "Runde der letzten 32") begeben sich die UEFA-Wettbewerbe nun auf vertrauteres Terrain: Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und das Finale am 31. Mai in München. Am Freitag, 21. Februar, findet die Auslosung für das Achtelfinale der Champions League, der Europa League und der Conference League statt (der zweite und dritte UEFA-Wettbewerb finden am Donnerstagabend statt).

Die Auslosungen finden im Haus des Europäischen Fußballs in Nyon, Schweiz, statt. Die Auslosung der Champions League beginnt um 12:00 Uhr MEZ (11:00 Uhr GMT in Großbritannien), gefolgt von der Europa League um 13:00 Uhr MEZ und der Conference League um 14:00 Uhr MEZ und wird am UEFA.com gestreamt.

Er wird für alle drei Wettbewerbe identisch sein und nicht nur die Rivalen für jedes der 16 qualifizierten Teams pro Wettbewerb bestimmen (jedes Team hat nur zwei mögliche Rivalen, es wird also wie ein Münzwurf sein), sondern auch die Seite des Brackets, die jedes Team erhält. Wenn zum Beispiel Barcelona und Paris Saint-Germain zugeteilt werden, könnten sie in einem Halbfinale auf Real Madrid treffen, aber wenn Barcelona Benfica bekommt, könnten sie nur in einem hypothetischen Finale auf Real Madrid treffen.

Daher wird uns die morgige Auslosung ermöglichen, alle Möglichkeiten für den Rest der Wettbewerbe und den Weg jeder Mannschaft zum Sieg vorherzusagen.

Was wir bisher wissen, ist, dass die gesetzten Mannschaften (die in der Ligaphase den ersten Platz belegt haben) das Rückspiel des Achtelfinales zu Hause bestreiten werden. Dazu gehören Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atleti, Leverkusen, Lille und Aston Villa.

Nach der Entscheidung über die Rivalen für das Achtelfinale und auch darüber, mit welcher Seite jedes Team ausscheidet, werden morgen zwei weitere Auslosungen vorgenommen, um die Reihenfolge des Viertelfinales und des Halbfinales festzulegen (welche Mannschaft im Rückspiel zu Hause oder auswärts spielen wird).

Am Freitag, um 12:00 Uhr MEZ, eine Stunde früher in Großbritannien, werden wir die Auslosung der Finalspiele für Champions League, Europa League und Conference League vor dem Finale mit großer Aufmerksamkeit verfolgen. Sie können es live auf UEFA.com verfolgen.