Wie Jordan Mechner sich selbst die Erlaubnis gab, seine Familiengeschichte in Replay zu erzählen, einer Graphic Novel, die man unbedingt lesen muss

Jordan Mechner, bekannt als Schöpfer von Karateka, Prince of Persia und The Last Express, hat eine multidisziplinäre Karriere aufgebaut: Videospiele, aber auch Filme, Dokumentar- und Graphic Novels.

Sein neuestes Werk, Replay: Memories of an Uprooted Family, markiert sein erstes Mal als Autor und Illustrator, und es ist auch eine sehr persönliche Geschichte. Replay ist eine Autobiografie und bietet als solche sehr interessante Einblicke in die Entstehung von Karateka, Prince of Persia, die Videospielindustrie in den 80er Jahren und sogar ein AAA Prince of Persia-Reboot, das von Ubisoft Montpellier entwickelt, aber leider 2019 abgesetzt wurde.

Aber Jordans Leben ist mit dem Leben seiner eigenen Familie verwoben, basierend auf den Memoiren seines Großvaters: Hunderte und Aberhunderte von Seiten, die Mechner auf WordPress digitalisierte und später in Zeichnungen verwandelte, denn "mit dem Zeichnen kann man Dinge ausdrücken, die man auf andere Weise nicht sagen kann".

Die Graphic Novel erschien letztes Jahr auf Französisch und wurde gerade in Spanien von Garbuix Books veröffentlicht. Bei einer Präsentation in Madrid erklärte Mechner kürzlich, dass die Erinnerungen an seinen Großvater Adolf ein "Geschenk" seien, aber es habe eine Weile gedauert, bis er es realisiert habe.

Jordan Mechner erzählt diese Geschichte, um zu ehren, was seine Eltern und Großeltern durchgemacht haben

Seine jüdische Familie floh während der nationalsozialistischen Besatzung aus Österreich. Die meisten seiner Cousins überlebten nicht. Sowohl sein Großvater als auch sein Vater Francis Mechner (noch am Leben und ein renommierter Psychologe) mussten alles hinter sich lassen. Eine Anekdote, die ihnen vielleicht das Leben rettete, ist, dass Mechners Großvater zufällig einige von Hitlers früheren Gemälden kaufte, mit denen er sich aus Österreich heraus "erkaufte".

Jordan, der 1964 in New York geboren wurde, verbrachte seine gesamte Kindheit unter einem Dach und hatte den Luxus, sein Leben der Kunst zu widmen, etwas, für das jeder Gamer dankbar sein sollte.

Lange Zeit hatte Jordan Zweifel, ob er "das Recht hat, diese Geschichte zu erzählen", bis er sich selbst die Erlaubnis gab, denn "ein Teil des Grundes, warum meine Eltern das durchgemacht haben, was sie getan haben, ist, dass ihre Kinder ein normales Leben haben".

"Egal, in welcher Situation wir leben, wir haben sie uns nicht ausgesucht. Wir müssen das Beste aus dem machen, was wir haben. Ich hatte unglaubliches Glück und der beste Weg, sie zu ehren, ist, das Einzige zu tun, was ich kenne."

Was das abgesagte Prince of Persia-Reboot angeht (das laut Mechners eigenem Buch später in eine andere IP umgewandelt wurde, bevor es komplett abgesetzt wurde), glaubt Mechner, dass "alle ungemachten Projekte in einer Cloud sind, und es ist am besten, sie dort zu lassen. Es ist am besten, ein bisschen Nebel zu lassen und die Spiele zu spielen, die wir haben."

Besonderer Dank geht an Madrid in Game, einen Videospiel-Campus, für die Organisation dieses besonderen Gesprächs mit Jordan Mechner anlässlich der Veröffentlichung der spanischen Ausgabe von Replay.