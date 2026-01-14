Wie ist die CES wirklich? Wir besprechen dies und mehr in der ersten Folge von The Gamereactor Show im Jahr 2026

HQ

Es hat etwas länger gedauert als erwartet, um The Gamereactor Show wieder voll in Gang zu bringen, um das neue Jahr zu beginnen, aber das aus gutem Grund. Co-Moderatorin Alex verbrachte die letzte Woche in Fabulous Las Vegas und erlebte das epische Consumer Electronics Show aus erster Hand. Sie haben wahrscheinlich schon viel von dieser Berichterstattung gesehen, vielleicht durch unseren eigenen CES-Unterseiten, aber da dies eine der größten Konferenzen des Jahres ist, haben wir auch im Podcast viel Zeit darauf verwendet.

Zu Beginn der Ausstellung führt uns Alex durch das CES-Erlebnis, schildert, wie es ist, vor Ort in Las Vegas zu sein und durch die riesigen Flure zu streifen und dabei jede Menge technologischer Innovation aufzusaugen.

Im Anschluss daran, und aufgrund des großen KI-Fokus auf der CES, führen wir ein kurzes Gespräch darüber, was die unmittelbare Zukunft für künstliche Intelligenz, insbesondere im Videospielsektor, bereithält. Und das ist noch bevor wir darüber sprechen, was wir von der Spielebranche im Jahr 2026 insgesamt erwarten – sei es von PlayStation, Xbox, Nintendo, Valve, Grand Theft Auto VI, The Wolf Among Us 2 und mehr.

Sehen Sie sich unten die 76. Folge der Show an oder bei Ihrem Podcast-Anbieter Ihrer Wahl, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.