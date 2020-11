Wie ihr die PS+ Kollektion auch auf der PS4 spielen könnt

You're watching Werben

Die Playstation Plus Kollektion wird zusammen mit der Veröffentlichung der Playstation 5 am 19. November für alle Besitzer der Konsole zur Verfügung stehen. Die Kollektion besteht aus 20 renommierten Spielen, die auf der Playstation 4 veröffentlicht wurden. So auch God of War, Last of Us Remastered, Resident Evil 7: Biohazard, Final Fantasy XV und noch viele weitere Titel.

In dem Playstation 5-Store, werdet ihr als PS Plus-Besitzer bei den in der Kollektion enthaltenen Spielen ein Label mit ''kostenlos'' vorfinden. Loggt ihr euch jedoch über die PS4 ein, wird trotzdem der volle Preis für das Spiel angezeigt. Das ist ein wenig umständlich, doch wir erklären euch kurz was ihr machen müsst wenn es soweit ist, damit ihr die Kollektion auch auf eurer PS4 spielen könnt.

Dazu müsst ihr das Kollektions-Spiel eurer Wahl auf eurer Playstation 5 (mit eingeloggtem PS Plus-Account) einfordern. Dabei müsst ihr es nicht einmal herunterladen, nur einfordern. Im Anschluss geht ihr zu eurer PS4, loggt euch mit demselben Account ein und schon sollte euch das Spiel in eurer Bibliothek als kostenlos angezeigt werden.

Ein anderer Weg, wäre die Remote Play-App. Wie ihr PS5-Spiele auf der PS4 streamen könnt, zeige wir euch hier.