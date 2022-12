Wie Henry Cavills Warhammer Show aussehen könnte

HQ

Wir alle wissen jetzt, dass Henry Cavill nicht als Superman zurückkehren wird. Es ist klar, dass James Gunn andere Pläne für sein neues DC Cinematic Universe hat, die Cavill nicht beinhalten. Er steigt auch aus der Rolle des Geralt von Rivia in der Netflix-Serie The Witcher aus, was bedeutet, dass er in naher Zukunft viel Zeit haben wird.

Glücklicherweise schnappte sich Amazon Cavill und gab ihm eine Rolle als ausführender Produzent für eine neue Serie, die auf der Warhammer 40.000 IP basiert. Cavill ist ein langjähriger Fan von Warhammer, und so sind viele Fans sehr gespannt, was er sich einfallen lassen wird. Es gibt ein paar Möglichkeiten, wie sich dieses Projekt präsentieren könnte, also lassen Sie uns in die Art und Weise eintauchen, wie Henry Cavills Warhammer-Serie aussehen könnte.

Für die Uneingeweihten spielt Warhammer 40.000 weit in der Zukunft, wo die Menschheit in die Sterne aufgebrochen ist und herausgefunden hat, dass so ziemlich alles in der Galaxie sie töten will. Von den brutalen Orks bis zum fortgeschrittenen Tau gibt es viele Spezies, die jeweils um die galaktische Vorherrschaft kämpfen.

Es ist also klar, dass Warhammer 40.000 einen ziemlich massiven Umfang hat, und Henry Cavills Projekt könnte sich darauf stützen, indem es die Geschichte der Horus-Häresie nacherzählt. Die Horus-Häresie findet tatsächlich zehntausend Jahre vor den Ereignissen von Warhammer 40.000 statt, aber es ist eines der wichtigsten Ereignisse im Universum.

Bei der Horus-Häresie spaltet sich das Imperium des Menschen - die zentrale menschliche Fraktion in Warhammer 40.000 - im Wesentlichen in zwei Teile, nachdem sich der bevorzugte Sohn des Imperators gegen ihn wendet. Ich könnte Stunden damit verbringen, über die Ereignisse der Horus-Häresie zu schreiben, aber im Wesentlichen fungiert es als Trojanischer Krieg von Warhammer 40.000, mit großartigen, halbgottähnlichen Charakteren, die miteinander kollidieren und einer konsistenten Tragödie.

Wenn Amazon mit der Größe mithalten will, für die Warhammer 40.000 bekannt ist, und Henry Cavill in die Power-Rüstung eines Space Marine stecken möchte, ist die Horus Heresy wahrscheinlich die beste Option. Es richtet das Setting mit interessanten Charakteren und einer zentralen Erzählung ein, die, wenn sie gut gemacht wird, sogar diejenigen fesseln könnte, die keine früheren Fans sind.

Obwohl Amazon sicherlich das Budget hat, um über einen galaktischen Krieg zu berichten, möchten sie vielleicht eine kleinere, prägnantere Geschichte in ihre kommende Serie aufnehmen, um die Gewässer besser zu testen. Wenn das der Fall ist, wurden die Eisenhorn-Romane oft von Warhammer-Fans ausgewählt, weil sie großartige Geschichten sind, die für die Adaption vorbereitet sind.

Während die Horus-Häresie ein massiver Krieg ist, bieten die Eisenhorn-Romane Warhammer-Fans eine Geschichte in einem viel kleineren Maßstab, die sich im Wesentlichen auf Warhammer 40.000s Version von Sherlock Holmes konzentriert. Mit interessanten Themen und viel mehr Menschlichkeit im Herzen als die Geschichte der fast allmächtigen männlichen Power-Fantasie Space Marines könnte Eisenhorn der richtige Weg für Amazon sein.

Warhammer-Fans werden darüber diskutieren, wie diese Serie aussehen sollte, bis sie schließlich veröffentlicht wird, aber es gibt noch viel mehr Optionen, abgesehen von den wenigen, die wir heute besprochen haben. Es gibt sogar das Potenzial für eine völlig originelle Geschichte, obwohl dies eine etwas gefährliche Option wäre, wenn man bedenkt, dass Warhammer 40.000-Fans bereits an die Geschichten im Setting gebunden sind.

Wie sollte eine Warhammer 40.000-Serie eurer Meinung nach aussehen?