Wie hätte das Ende von Red Dead Redemption ausgesehen – wenn Bethesda es gemacht hätte?

Eines der beliebtesten YouTube-Profile in der Gaming-Welt ist Gu1maz. Er postet regelmäßig Gaming-Parodien, die meist Millionen erreichen. Am Mittwoch war er damit beschäftigt, seine neueste Kreation zu posten, nämlich wie das Ende von Red Dead Redemption ausgesehen hätte, wenn es von anderen Firmen als Rockstar entwickelt worden wäre.

Unten kannst du nachsehen, wer einen Stich bekommt (und oft ist er wunderbar genau mit Details, die man wirklich als Gamer verstehen muss), aber wir möchten betonen, dass es hier um das Ende des Spiels geht... Also große Spoiler voraus, falls du es noch nicht beendet hast.

Wenn Sie Interesse daran haben, Red Dead Redemption zu spielen, erinnern wir Sie daran, dass eine leicht aufgefrischte Version von John Marstons Abenteuer für PlayStation 5, Switch 2 und Xbox Series S/X erscheint – mehr darüber können Sie hier lesen.