Wie gut ist Super Nintendo World in Osaka? Wir besuchten Japan, um es herauszufinden

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Während meines Urlaubs habe ich die Gelegenheit genutzt, Japan für zwei Wochen zu besuchen, und habe zuvor über meinen Besuch im großartigen Nintendo Museum geschrieben, das ich von ganzem Herzen empfehlen kann. Am nächsten Tag fuhren meine Gruppe und ich zu den Universal Studios in Osaka, wo Super Nintendo World die Hauptattraktion war, zusammen mit Achterbahnen und anderen Fahrgeschäften.

Während eines zweiwöchigen Urlaubs regnete es an zwei Tagen, die beide voller Nintendo-Aktivitäten waren. // Jonas Mäki

Übrigens wird Super Nintendo World 2026 sein fünftes Jubiläum feiern, was eine Reihe zusätzlicher Überraschungen bedeutet, wenn auch in etwas kleinerem Maßstab (wie limitierte Gerichte im Toad's Restaurant). Außerdem wurde der Park letztes Jahr erweitert, um einen Donkey-Kong-Bereich mit Achterbahn zu integrieren, und obwohl ich weiß, dass viele von euch, die das hier lesen, schon in Super Nintendo World in Osaka, Hollywood oder Orlando (Florida) waren, hatte ich selbst vorher keine Chance dazu. So stand ich mit großer Vorfreude während meines Urlaubs unvernünftig früh auf, um zu den Universal Studios zu fahren.

Obwohl ich im Juni, der Regenzeit, dort war, hatten wir während meines Urlaubs meist nur sehr wenig Regen, abgesehen von zwei Tagen. Eines war, als wir zum Nintendo Museum gingen (das größtenteils drinnen ist, also fühlte es sich völlig in Ordnung an), und das andere war natürlich der Tag, an dem wir Universal Studios gebucht hatten. Es war kein Platzregen, wohlgemerkt, aber es gab nur wenige Pausen im Regen. Der Tag war ansonsten mit Sorgfalt gewählt worden, da in Japan noch Schulen stattfanden, was – zumindest theoretisch – kürzere Warteschlangen bedeuten sollte.

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Harry Potter Land fühlt sich fast mehr zu Hause an im etwas ruhigeren Osaka als im typisch amerikanischen Orlando. Aber ein Besuch ist auf jeden Fall einen Besuch wert, und hier findet man vielleicht das beste Essen im Freizeitpark. // Jonas Mäki

The Minions Land ist auf jeden Fall einen Besuch wert, aber das ist auch schon alles. // Jonas Mäki

Zur Sicherheit hatten wir jedoch auch Express Pässe gekauft – die für einen Westler fast überraschend günstig waren – und Zeitfenster für verschiedene Teile des Parks gesichert. Wenn wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort ankamen, konnten wir einfach direkt zu den Attraktionen gehen. Es ist erwähnenswert, dass die Universal Studios in Orlando mehrere Male größer sind als die in Osaka, mit sowohl größeren als auch spektakuläreren Attraktionen (ich war schon mehrmals bei ersteren, daher habe ich etwas zum Vergleich), aber was hier angeboten wird, reicht mehr als für einen Tag Spaß, und ich würde die Auswahl an Attraktionen und das Layout mit lokaleren Freizeitparks vergleichen. wenn auch mit prunkvolleren Bereichen wie Harry Potter Land, Minions Land und so weiter.

Es ist eine gute Idee, früh zu Universal Studios Osaka zu kommen, wegen der langen Warteschlangen, und da der Park normalerweise zwischen 19 und 21 Uhr schließt, kannst du bei Ankunft gegen Mittag nicht lange dort bleiben. An einem regnerischen Tag, an dem Schulen in Japan stattfanden, waren die Warteschlangen ohnehin kurz, und wir konnten problemlos an den geschlossenen Warteschlangensystemen vorbeischlüpfen, was zeigt, wie unvernünftig lange man warten kann, wenn man Pech hat.

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Die Armbänder waren wirklich das Einzige, was bei Universal Studios teuer war und das Geld nicht ganz wert war. Aber sie sind ein spaßiges Sammlerstück, und die Tatsache, dass sie als Amiibo funktionieren, ist ein netter Bonus. // Jonas Mäki

Bevor wir den Park betraten, nutzte mein Partner jedoch die Gelegenheit, einen Nintendo-inspirierten Regenponcho zu kaufen, und wie die meisten Dinge in Japan scheint er von etwas höherer Qualität zu sein und aus einem "wasserdichteren" Material mit einem intelligenten Druck gefertigt zu sein. Er hält den Regen komplett fern und eignet sich außerdem hervorragend als Souvenir. Sowohl mein Partner als auch ich haben jeweils in eine Nintendo-Tiara investiert; Ich habe den mit Pilzen gewählt und sie hat Yoshi gewählt.

Im Park besuchten wir sowohl Harry Potter Land als auch Minion Land (zu vorab gebuchten Zeiten, wie erwähnt), bevor wir in Super Nintendo World aufbrachen. Der Weg dorthin führt durch eine kleine bewaldete Allee, auf der man auf halber Strecke ein uhrähnliches Gerät kaufen kann, mit dem man Münzen in der Nintendo-Welt sammeln kann. Ob sie das Geld wert sind, ist umstritten (knapp unter 5.000 Yen), aber sie funktionieren auch als Amiibos und sind schließlich ein lustiges Souvenir, also haben sowohl mein Partner als auch ich es versucht.

Der Park ist außergewöhnlich schön. // Jonas Mäki

Jonas ist auf dem Weg zu Mario Kart + dem Boss aller Bosse. // Jonas Mäki

Der Eingang zu Super Nintendo World ist mit einer riesigen Torte geschmückt, die dem Pilzkönigreich sehr würdig ist, da der Park, wie erwähnt, sein fünftes Jubiläum feiert. Der Weg in den Park führt dann, wie es sein sollte, durch ein grünes Rohr, was für einen wirklich spektakulären Anblick sorgt, wenn man auf der anderen Seite herauskommt und sich der Park vor den Augen offenbart. Es ist ein überraschend kleiner Bereich, aber wenn man zu bestimmten Zeiten eintritt, wirkt er nie besonders überfüllt, und es fühlt sich buchständlich an, als würde man in einem Mario-Level in Super Mario 3D World stehen.

An mehreren Stellen gibt es Minispiele, die das nachahmen, was wir in den Spielen gesehen haben, wie zum Beispiel Toads Stand, bei dem man versucht, durch das Kombinieren von Symbolen in einem "einarmigen Banditen"-ähnlichen Spiel zu gewinnen. Es gibt außerdem mehrere Fragezeichenblöcke, in denen du mit deinem Armband Münzen sammeln kannst, sowohl zum Spaß als auch um "deinem" Charakter (in meinem Fall Luigi) beim Gewinn der Tages-Herausforderung zu helfen, sowie geheime Stellen, an denen Münzen gefunden werden können.

Das Warteschlangensystem ist eine Attraktion für sich. // Jonas Mäki

Die ersten beiden Bilder stammen aus der Mario-Kart-Warteschlange; das dritte ist aus der Yoshi-Warteschlange. // Jonas Mäki

Alles scheint sich zu bewegen und lebendig zu sein, und obwohl ich das vor meiner Ankunft hier auf Video gesehen hatte, fällt mir auf, wie luxuriös sich das alles anfühlt. Es gibt Münzen, die sich drehen, Plattformen, die sich bewegen, Goombas, die herumstolzieren, Hüpfer, und all das spielt in unglaublich gut gestalteten Umgebungen. Ich sehe, wie die Menschen um mich herum oft einfach stehen bleiben und starren.

Ich hatte vorher gehofft, dass es genau so sein würde, denn ehrlich gesagt sehen die Attraktionen auf dem Papier nicht besonders bemerkenswert aus, zumindest nicht als Attraktion. Und das Erste, was wir ausprobieren wollten, war Mario Kart. Man spielt es in Bowsers Versteck, und das Warteschlangensystem führt einen durch brillant gestaltete Korridore, die mich ständig dazu bringen, den Finger in die Luft zu halten und einfach auszurufen : "Aber schau dir das an!!!! ", gestikuliert wild auf Bob-Ombs, Bullet Bills und vieles mehr. Wie gesagt, das Wetter war miserabel, sodass die Warteschlangen auch ohne Expresspass kurz waren, aber man merkt, dass dies ein Ort ist, der für die Leute zum Warten gebaut wurde... Lange Zeit.

Mit AR-Helmen findet ein Mario-Kart-Rennen auf einer ziemlich ruhigen, vorgegebenen Rennstrecke statt. // Jonas Mäki

Wie war also die Anziehung? Nun, es war in Ordnung. Du fährst auf einer vorgegebenen Strecke entlang und schießt hektisch auf alles, was sich in viersitzigen Karts bewegt. Ich weiß nicht, wie viel Vielfalt es tatsächlich gibt, aber insgesamt würde ich sechs von zehn bewerten. Es gibt kaum eine Fahrt, und die Schießmechanik sowie die AR-Brille, die man trägt, sind nicht besonders beeindruckend. Aber es hat immer noch dieses Mario-Kart-Gefühl.

Die nächste Fahrt war Yoshi, was vielleicht am besten als ein bisschen Sightseeing im Park zu sehen ist. Man soll Knöpfe drücken, wenn man Yoshi-Eier in verschiedenen Farben sieht, aber das erfüllt eigentlich keinen Zweck und bewegt sich so langsam, dass man nichts falsch machen kann. Vielleicht macht es den allerjüngsten Spaß, aber ich hatte trotzdem etwas Freude an dem ganzen Fanservice. Bewertung? Nun, vielleicht eine Fünf (und das ist großzügig).

Bei Symbolen wie dem linken findest du Geld für dein Armband. Rechts ein herrliches Eisdessert mit Popcorn und allem Drum und Dran. Und ja... Ich habe die Tasse behalten. // Jonas Mäki

Zoom heran und schau es dir an. Die Pikmin verstecken sich an mehreren Orten. // Jonas Mäki

Nach diesen Fahrgeschäften gingen wir weiter durch den Park zum Donkey-Kong-Abschnitt. Unterwegs habe ich weiterhin alles genossen und sogar einige gut versteckte Pikmin entdeckt. Da sie sowohl hier als auch in The Super Mario Galaxy Movie auftauchen, können wir sie jetzt wohl als Teil des Pilzkönigreichs betrachten? Eine nette Ergänzung in jedem Bereich.

In Donkeys Welt läuft "DK Island Swing" ununterbrochen, und darüber kann ich mich jedenfalls nicht beschweren. Es ist, als würde man direkt in Rares alte Donkey-Kong-Abenteuer versetzt, und genau wie bei Marios Gegenstück ist der Detailgrad exquisit (und ja, ich habe hier auch Pikmin gefunden). Dieser Teil des Parks ist jedoch deutlich kleiner als das Pilzkönigreich – das selbst schon recht klein war – und abgesehen von einem absolut köstlichen Eis direkt aus einer Kinderparty, einer Donkey-Kong-Unterhose, die man in einem wirklich lustigen Donkey-Kong-Shop gekauft hat, versteckten Münzen für das Armband und einem Mini-Trommelspiel (das, wenn es gut gespielt wird, erscheint das Nashorn Rambi), gibt es eigentlich nur eine Achterbahn.

Spielt man das Schlagzeug genau richtig, taucht dieser Musiker auf. // Jonas Mäki

Glücklicherweise ist Mine Cart Madness vielleicht die luxuriöseste Attraktion hier und berühmt für einen "Sprung", bei dem die Wagen scheinbar über zerbrochene Streckenabschnitte springen. Allerdings ist es eine Fahrt, die eindeutig für Kinder konzipiert ist, mit sehr sanften Hängen und ohne spektakuläre Kurven oder Ähnliches. Wie war es also zu fahren? Ich weiß es eigentlich nicht, denn gerade als wir an der Reihe waren, fing es noch stärker an zu regnen und die Fahrt schloss sich für den Abend. Also keine Bewertung, aber basierend auf Freunden, die es gemacht haben, und YouTube-Videos ist es eine wirklich kluge und unterhaltsame Familienfahrt, aber nicht mehr als das, und natürlich kann ich keine Bewertung geben.

Zu diesem Zeitpunkt waren wir schon etwa zwei Stunden im Park. Abgesehen vom Mittagessen im Harry Potter Land – einem Ort, der sowohl hier als auch in Orlando unglaublich gutes Freizeitpark-Essen serviert – begann mein Magen zu knurren und ich freute mich darauf, Toads kulinarische Köstlichkeiten aus dem Pilzkönigreich zu probieren. Auf dem Weg vom Esel-Abschnitt zurück zum Mario-Abschnitt kamen wir jedoch am obligatorischen Laden vorbei.

Toads Küche und Esszimmer sind so wunderschön gestaltet. // Jonas Mäki

Ein bisschen von allem, aber es schmeckte überraschend gut. // Jonas Mäki

Wie ich schrieb, sind die Preise in Japan für einen Westler lächerlich günstig, und nicht einmal in einem Freizeitpark wie diesem fühlte sich etwas wirklich teuer an. Das führte zu einer absurden Menge Einkäufen für meinen Partner und mich, mit allem von Keksdosen (ja, im Plural und gefüllt mit verschiedenen Mario-Keksen), einem transparenten Mario-Regenschirm mit einem Design von 2-2 in Super Mario Bros., ein paar T-Shirts, Animal Crossing-Merchandise, Stiften, einem Hoodie und vielen anderen Sachen. Unnötig? Vielleicht. Spaß? Auf jeden Fall.

Wir beendeten unseren Besuch schließlich mit einem herzhaften Abendessen für uns vier. Anscheinend hat Toads Restaurant auch schreckliche Warteschlangen, die wir umgehen konnten. Wir sind sofort reingegangen und konnten bestellen, was wir wollten. Das ganze Restaurant ist so gestaltet, dass es wie ein lebendiger, atmender Teil von Marios Welt wirkt, und die Fenster sind Fliegengitter, die Toad beim fleißigen Kochen und Unfug zeigen. Währenddessen nahmen wir unsere Plätze in einem wirklich stilvoll gestalteten Speisesaal ein.

Mehr von Mario inspirierte Gerichte. // Jonas Mäki

Mein Partner hatte eine Calzone, die wie ein Super-Mario-Pilz geformt war, und ich entschied mich für eine gemischte Platte mit von allem (Lasagne, sternförmiges Brot und mehr), einen Mario-inspirierten Salat mit vielen Ostereiern für die Fans und einen wirklich köstlichen Cremekuchen im überraschend schwedischen Stil. Nintendos Liebe zum Detail ist unvergleichlich, und ein Mitarbeiter kam vorbei, um uns ein Easter Egg zu zeigen, das mit unseren Getränken verbunden ist und farbige Tapiokaperlen enthält. Wenn du die transparente Tasse mit der Taschenlampe über dein Handy stellst, während du rührst, siehst du Rainbow Road im Glas.

Ich beendete den Besuch mit einem letzten Spaziergang durch den Park, nur um mich mental zu verabschieden. Ich werde auf jeden Fall hierher zurückkommen, zum einen, weil ich Donkey Kongs Fahrt machen muss, aber auch, weil es einfach ein so schöner Ort ist. Ich verstehe, woher Universal und Nintendo kommen, aber Disney richtet sich auch an Familien, und die Disney-Parks haben bessere Attraktionen als diese. Für uns etwas ältere Fans müsste es eine größere Achterbahn geben, und es wäre auf jeden Fall lustig, eine Wasserfahrt zu machen, vielleicht auf einem Plessie sitzend?

Nur ein paar letzte Fotos, um die Atmosphäre aufzusaugen. // Jonas Mäki

Für alle, deren Hauptpriorität die Attraktionen sind, ist es schwer, Super Nintendo World zu empfehlen, da man enttäuscht sein wird. Wenn Sie hingegen eine gemütliche, authentische Atmosphäre und eine überwältigende Menge Liebe, überraschend gutes und kreatives Essen und vielleicht das spaßigste und erschwinglichste Nintendo-Shopping suchen, das Sie sich vorstellen können... Nun, dann ist das ein Muss-Besuch.

Zum Abschluss möchte ich hinzufügen, dass Universal auch zwei wirklich großartige Achterbahnen sowie einige dieser kombinierten Filmfahrten hat (bei denen man sich während des Films auf einer Strecke bewegt). Obwohl es immer noch ein viel kleinerer Park ist als der in Orlando, gibt es viel zu tun, nur eben nicht speziell Nintendo-bezogene Dinge. Kurz gesagt, von mir bekommt es einen Daumen hoch; Wenn du in Osaka bist und Spiele magst, verpasse das nicht.

Vielen Dank für Ihren Besuch, ich hoffe, Sie bald wiederzusehen. // Jonas Mäki

Jonas Mäki