Wie geht es weiter mit Gi-hun in Squid Game Staffel 3?

Spoiler-Alarm: Dieser Artikel enthält Spoiler zu Squid Game Staffel 2.

In einem kürzlichen Interview mit Variety sprach der Schöpfer von Squid Game, Hwang Dong-hyuk, über die Zukunft der Serie, insbesondere darüber, was nach den verheerenden Ereignissen von Staffel 2 für Gi-hun (Lee Jung-jae) als nächstes ansteht. Nach dem brutalen Tod seines besten Freundes Jung-bae (Lee Seo-hwan) kündigte Hwang an, dass Gi-hun in Staffel 3 an einem dunklen Ort stattfinden wird, wo er sich mit der Schuld und dem Versagen auseinandersetzen muss, die seine Reise geprägt haben. Während er vor einem kritischen Scheideweg steht, werden sich die Fans fragen, ob Gi-hun an seiner Mission festhalten oder sie ganz aufgeben wird.

Während Hwang viele Details unter Verschluss hielt, verriet er, dass Squid Game Staffel 3 voraussichtlich im Sommer oder Herbst 2025 erscheinen wird. Der emotionale Einsatz wird höher sein als je zuvor, da Gi-huns Weg immer ungewisser wird. Eine mysteriöse Szene in der Mitte des Abspanns aus Staffel 2 hat die Spekulationen über die Zukunft nur noch verstärkt. Da Gi-huns Schicksal auf dem Spiel steht, wird er seine Verluste überwinden oder vom Spiel verzehrt werden?

Bist du bereit zu sehen, wie sich Gi-huns Geschichte in Squid Game Staffel 3 entfaltet?