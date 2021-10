Wie fragmentiert ist die Welt von Pokémon-Legenden: Arceus?

HQ

Im Januar veröffentlicht Game Freak ein neues Pokémon-Abenteuer, das sich stark von den Kern-Rollenspielen unterscheidet, die wir kennen und erwarten. Der Titel Pokémon-Legenden: Arceus spielt Hunderte Jahre vor den aktuellen Ablegern, es bietet eine Action-Komponente in Echtzeit, da die Trainer selbst den gegnerischen Pokémon-Attacken ausweichen müssen, und darüber hinaus wird eine neue Variante der Taschenmonster eingeführt - Noble Pokémon.

Ursprünglich sind einige Spieler davon ausgegangen, dass der Titel eine vergleichsweise offene Spielwelt bieten wird, da Nintendo selbst den Vergleich zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild aufgestellt hat. Seit der letzten Gameplay-Präsentation wird das allerdings immer mehr angezweifelt. Joe Merrick vom Pokémon-Portal Serebii.net verwies kürzlich darauf, dass das nächste Pokémon-Spiel allem Anschein nach in segmentierte Abschnitte unterteilt ist, wie wir sie von vielen alten Spielen kennen:

"Es wird immer klarer, dass Pokémon-Legenden: Arceus möglicherweise keine vollständige, offene Welt bietet, sondern in segmentierte, offene Gebiete unterteilt ist, wie es bei Xenoblade Chronicles 2, Monster Hunter oder der Wildzone / [dem DLC] Die Schneelande der Krone der Fall war."

Der Redakteur verweist nicht zuletzt auf die offizielle Webseite des Spiels, wo wir darüber informiert werden, welche Fortschrittssysteme in Pokémon-Legenden: Arceus greifen: "Das Abschließen dieser Forschungsaufgaben trägt zu eurer Arbeit mit dem Galaxy-Expedition-Team bei und es erhöht euren Rang als Teammitglied, wodurch ihr Zugang zu neuen Gebieten erhalten." Ende Januar werden wir die Lösung auf dieses Rätsel finden, falls es uns Nintendo bis dahin nicht selbst sagt.