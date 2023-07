Wie Firewatch die Unterwasser-Erzählung in Under the Waves inspirierte: "Du fühlst dich wirklich verbunden".

HQ

Wir haben zum ersten Mal auf der letztjährigen Gamescom von Parallel Under the Waves des französischen Studios gehört. Damals erzählte uns der Regisseur, Ronan Coiffec, bereits von der Leidenschaft und den tiefen persönlichen Konnotationen, die dieses Projekt für ihn und sein gesamtes Entwicklungsteam hat. Under the Waves ist ein narratives Abenteuer, in dem wir die Tiefen des Ozeans erkunden und nach einem Weg suchen, ihn vor der Zerstörung zu retten.

Jetzt, im Jahr 2023 und nach seiner neuen Vorschau während der Summer Game Fest im Juni, haben wir Coiffec wieder getroffen und die Gelegenheit genutzt, tiefer in die Wurzeln von Under the Waves und die Inspirationsquellen einzutauchen, aus denen es schöpft. Obwohl man zunächst denken könnte, dass der Unterwassererfolg von Subnautica eine der Säulen dieses Abenteuers sein würde, verdrängte Coiffec diese Idee bald mit einem anderen Namen: Firewatch.

"Wir möchten in diesem Spiel wirklich eine Verbindung mit dem Ozean herstellen, mit der Welt, weißt du, ein bisschen wie in Firewatch

HQ

, wo du wirklich eine Verbindung mit dem Hintergrund um dich herum hast, also würde ich sagen, dass es eher ein Spiel ist, das von dieser Art von Spiel wie Firewatch inspiriert ist, ein sehr narratives Spiel mehr als ein Subnautica-Actionspiel. Es ist also hauptsächlich erzählerisch, aber wirklich mit der Welt um dich herum verbunden."

Wenn wir über den Schutz der Ozeane und seine Verbindung zu den Ozeanen sprechen, können wir eine reale historische Persönlichkeit nicht ignorieren, die auch die Entwicklung von Under the Waves auf viel tiefere Weise vorangetrieben hat, nämlich Jacques Cousteau. In diesem Fall gibt Ronan Coiffec zu, dass die Figur des Cousteau eine persönliche treibende Kraft bei der Entwicklung des Abenteuers war.

Eigentlich war es in erster Linie eine persönliche Inspiration, weil ich mit dem Dokumentarfilm von Jacques-Yves Cousteau aufgewachsen bin, mein Vater war Seemann, also bin ich auf dieser Art von Boot aufgewachsen.

Wir erzählen also auch eine Geschichte über Nostalgie, über Erinnerungen, und für uns ist das Erscheinungsbild dieser Art von altem Dokumentarfilm eine Möglichkeit, diese Art von Nostalgie bei der Neudarstellung mit der Maserung zu erzeugen, mit dieser Art von kinematografischem Gefühl. Für uns ist es also eine Möglichkeit, etwas Berührendes zu schaffen, das mit der Vergangenheit und den Erinnerungen verbunden ist."

Obwohl es sich um ein mysteriöses Abenteuer handelt, gibt es bestimmte Elemente, die Situationen erzeugen können, die diese Erzählung vorantreiben, wie z. B. der Sauerstoffmangel, etwas, das auch eine sehr spezifische visuelle Reaktion im Spiel hervorruft.

"Ich würde sagen, dass wir wirklich gerne eine Metapher im Spiel schaffen würden, weil man weiß, dass es etwas wirklich Starkes ist, Under the Waves allein im Ozean zu sein, Stan hat einige Dinge mit seiner eigenen Vergangenheit und mit der Oberfläche zu lösen.

Also im Ozean ohne genügend Sauerstoff usw. zu sein. ist eine Möglichkeit, einige Ängste abzubauen, einige komplizierte Dinge, so dass Stan mit einigen Dingen aus seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert werden muss usw. Die Idee war also, Stan so zu versetzen, dass einige Dinge auf eine neue Art und Weise aus der Tiefe kommen, mit dieser Art von realistischen Dingen zu spielen, aber einige fantastische Dinge zu rechtfertigen, so dass sich das Spiel langsam spielt und manchmal fällt."

Das Veröffentlichungsdatum für Under the Waves ist derzeit auf den 29. August 2023 festgelegt.