Wie erschafft man lebendige, atmende Multiplayer-Welten? Wir sprechen mit Jimmy Wilhelmsson vom Exoborne Team

Auf der Devcom gab Jimmy Wilhlemsson, der "Narrative Lore-Master" von Sharkmob, Einblicke in den Aufbau der Welt und das narrative Design hinter dem kommenden Extraktions-Shooter Exoborne. Während das Veröffentlichungsdatum noch unter Verschluss ist, verriet Jimmy, wie das Studio ein besonderes, einzigartiges Setting erschafft, das eine spielergesteuerte Erzählung mit einer akribisch detaillierten Umgebung verbindet.

"Ich bin der Narrative Lore-Master bei Sharkmob, und das seit etwa fünf Jahren", erklärte Jimmy. "Was ich unter anderem getan habe, ist, dem Weltteam zu helfen, eine glaubwürdige Welt zu erschaffen, die den Spaß und die fesselnde Fantasie der Spieler fördert."

Im Gegensatz zu traditionellen, erzählerischen Spielen verlässt sich Exoborne auf dynamisches, aufstrebendes Storytelling, das vom Spieler gestaltet wird. "Alle Live-Service-Multiplayer-Spiele... Ich habe nicht wirklich eine lineare Geschichte, aber die Erzählung wird wirklich von den Spielern selbst gemacht, wegen der vielen sozialen Mechanismen, die man in die Welt loslässt", sagte Jimmy. "Umso wichtiger ist es, dass die Welt, die man aufbaut, zusammenhängend genug ist, um das Storytelling zu stärken, das einzigartig ist, aber dennoch in die gleiche Richtung weist."

Das Spiel spielt in einem fiktiven Colton County, das von extremen Naturereignissen verwüstet wurde. Die Spieler ziehen fortschrittliche Anzüge an, die auf diese Umgebungsherausforderungen reagieren, die auch den Fortschritt vorantreiben. "Das Exo-Rig spielt hier wirklich die Hauptrolle. Man entwickelt seine Charakterfähigkeiten oder Talente nicht weiter; man bringt die Exo-Rigs selbst wirklich voran", bemerkte Jimmy. "Sie sind sehr mit der Welt verbunden."

