„Wie eine Ehe", berichten die Moderatoren von The Grand Tour über ihre Zusammenarbeit

Es stellt sich heraus, dass sich das Trio The Grand Tour nicht wirklich hassen.

Jeremy Clarkson, Richard Hammond, and James May - die autobegeisterten Gastgeber, die Top Gear und später The Grand Tour nicht nur Großbritannien, sondern der ganzen Welt gaben, haben über ihre Beziehungen am Arbeitsplatz gesprochen und darüber, wie viele der Explosionen (sowohl physisch als auch verbal) geplant sind.

Clarkson sagte: "Früher haben wir immer Dinge geplant, die bei diesen Specials passieren sollten, aber man würde hoffen, dass organische Dinge passieren würden, was fast immer geschah. Wir haben uns mit Simbabwe (ihrem letzten und letzten Ausflug überhaupt) entschieden, nichts wirklich zu planen, sondern das Dynamit einfach zu Hause zu lassen, wie wir es nannten, und im Großen und Ganzen sind es nur wir drei, die in diesen wirklich wunderbaren Autos herumstolpern."

Es scheint ein viel entspannterer Abschied gewesen zu sein, als die Fans vielleicht erwartet hatten, und in der Tat waren die Gastgeber selbst überrascht.

Hammond sagte: "Ich war einmal nett zu James, er war hinter mir und er fuhr durch etwas besonders Kniffliges, ich werde es nie vergessen - und ich sah es im Spiegel und sagte über Funk 'Oh Kumpel, schönes Fahren' und dann war da eine Art Stille."

May fügte hinzu: "Aber ich habe dir (Hammond) tatsächlich einmal geholfen, dein Auto zu reparieren, was ich noch nie zuvor getan habe, und du (Clarkson) hast mir dafür gedankt, dass du dir geholfen hast, das Schiebedach deines Autos zu öffnen."

Clarkson stimmte zu: "Vielleicht waren wir netter zueinander. Wir haben heute den ganzen Tag Presseinterviews gegeben und ich fand es ziemlich erfrischend, nett zueinander zu sein, denn normalerweise sagen wir, dass wir kreativ von Abscheu aneinander angetrieben werden, aber das stimmt nicht wirklich."

May witzelte: "Ich bin froh, dass wir nicht früher daran gedacht haben, das hätte doch alles verdorben, oder?"

The Grand Tour: One For The Road, der letzte Ausflug unseres weit gereisten Trios, erscheint heute über Prime Video und es sieht sicherlich so aus, als würde es ein bittersüßes Ende werden, wenn diese unheimliche Nettigkeit etwas ist, von dem man ausgehen kann (danke, der Daily Express).