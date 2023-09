Wie ein Drache Gaiden für Game Pass Tag 1 bestätigt

HQ

Sega und Ryu ga Gotoku Studio hatten heute auf der Tokyo Game Show von Microsoft viel zu erzählen und verrieten, dass ihr kommendes Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ab Tag 1 ein Game Pass-Titel sein wird.

Dieses Spiel folgt dem vorherigen Protagonisten der Yakuza-Franchise, Kazuma Kiryu, in einem brandneuen Abenteuer, in dem er unter dem Codenamen "Joryu" ein Leben als Geheimagent führt. Er arbeitet jedoch immer noch mit und gegen mächtige Menschen, und die Dinge gehen schnell schief.

Die Geschichte spielt hauptsächlich im Stadtteil Sotenbori in Osaka und im Stadtteil Isezaki Ijincho in Yokohama, und es wird uns versprochen, dass alles, was wir an diesem Franchise lieben (Minispiele!), enthalten sein wird. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name erscheint am 9. November für PC, Playstation und Xbox.

Sega hatte auch eine letzte Überraschung, denn Game Pass-Abonnenten können sich auch auf eine weitere Yakuza freuen, da Like a Dragon: Ishin, das im Februar auf den Markt kam, später in diesem Jahr hinzugefügt wird.