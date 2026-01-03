Wie das Famicom zum NES wurde und die Welt übernahm

HQ

Heute ist Nintendo ein Riese, der sich rasant über die Welt des Gamings hinaus ausbreitet, mit Unternehmungen in Vergnügungsparks und Filmen, unter anderem. Obwohl das Unternehmen weit über 100 Jahre alt ist, kam der eigentliche Popularitätsboom in Form einer kleinen grauen Box namens NES.

Er war 1983 als Famicom erschienen und wurde ziemlich populär, aber erst als er 1985 als NES in die USA kam, nahm es wirklich Fahrt auf. Die Reise dorthin war jedoch alles andere als geradlinig, und in einer neuen Dokumentation – basierend auf einer Podiumsdiskussion auf der Portland Retro Gaming Expo – verfolgen wir all die Wendungen, die letztlich dazu führten, dass das japanische Famicom als NES neu aufgebaut und außerhalb Japans gestartet wurde.

Das Panel wird von drei Schlüsselfiguren hinter der Arbeit am NES geleitet (Gail Tilden, Lance Barr, Bruce Lowry), und sie haben viele spannende Anekdoten zu erzählen.