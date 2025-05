Wie arbeitet ein Comiczeichner heute?

HQ

Obwohl es bei der letzten Comicon 25 Napoli viele Gäste aus vielen verschiedenen künstlerischen Bereichen gab, sind und bleiben die üblichen und wichtigsten Comiczeichner. In diesem Fall Simone di Meo, ein Cartoonist, der für seine Zusammenarbeit mit verschiedenen Verlagen wie Marvel, Disney oder Titan Comics bekannt ist und der Hauptautor der regulären Serie von "Mighty Morphin Power Rangers" ist. Im Jahr 2022 wurde er bei den Ringo Awards als Best Cover Artist ausgezeichnet, und jetzt haben wir mit ihm gesprochen, um Details über seinen Arbeitsstil zu erfahren.

Wir haben den in Neapel geborenen Turiner Künstler nach seinem persönlichsten Werk Li Troviamo Solo Quando Sono Morti befragt, das in der englischen Version als We Only Find Them When They're Dead bekannt ist. "Das ist das Projekt, das ich vor etwa fünf Jahren gestartet habe, und es ist meine erste kreative Serie für den amerikanischen Markt", erklärt der junge Autor. "Es ist wie ein verrücktes Science-Fiction-Ding, mit Göttern und Schiffen und vielen verschiedenen Dingen. Ich habe ein neues Universum geschaffen, was für einen Künstler wirklich wichtig ist.

Er erzählte uns auch von seinen Vorlieben in Bezug auf seinen Zeichenstil. "Ich habe meine Karriere als traditionelle Tuscherin mit Pinsel und anderen Federn begonnen, aber im Moment arbeite ich im digitalen Bereich für Layouts und Farbe. Manchmal probiere ich etwas Körperliches aus und schaffe eine Verschmelzung zwischen traditioneller und digitaler Arbeit."

Es ist erwähnenswert, dass es nicht nur für Filme oder Videospiele gilt, da auch die Durchlaufzeiten in dieser Branche entscheidend sind. "Normalerweise arbeite ich sieben Tage die Woche, aber manchmal versuche ich, mir einen halben oder einen Tag frei zu nehmen, um die Aufgaben des Lebens zu erledigen. Nach zehn Jahren Arbeit ist mein Rücken völlig kaputt und ich versuche, jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio zu gehen. Ich glaube nicht, dass das ein gutes Beispiel ist."

Schließlich wollten wir wissen, ob er Aspekte zur Steigerung seiner Produktivität entdeckt hat, und seine Antwort war klar und prägnant. »Nein. Man wird von Natur aus schneller."

Schauen Sie sich das gesamte Interview unten mit Untertiteln an.