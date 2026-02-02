Wie ändert sich die ATP-Platzierung für Alcaraz, Sinner, Djokovic und die Top 10 nach den Australian Open?

HQ

Der Sieg von Carlos Alcaraz über Novak Djokovic bei den Australian Open hat zu einigen Veränderungen in den Top 10 der ATP-Rangliste geführt. Während die Reihenfolge der beiden Spitzen erhalten bleibt, baut Alcaraz seinen Vorsprung auf 13.650 Punkte aus und erhöht damit 1.600 Punkte gegenüber dem Vorjahr, da er bei den Australian Open 2025 nur das Viertelfinale erreichte (wo er gegen Djokovic verlor).

Unterdessen verliert Jannik Sinner, der Champion im letzten Jahr, 1.200 Punkte auf 10.300 Punkte. Sie sind immer noch eine Welt über den anderen... Djokovic kehrt auf Platz 3 der Welt zurück und holt 500 Punkte, während Zverev auf den vierten Platz zurückfällt, da er 500 Punkte verliert (er war letztes Jahr Finalist).

Ein weiterer Sieger ist Taylor Fritz, der zwei Plätze auf Platz 7 der Welt steigt und mit seinem Landsmann Ben Shelton die Plätze tauscht. Lorenzo Musetti bleibt in den Top 5, hat nun aber 300 Punkte mehr, um sich von Alex de Miñaur abzusetzen.

ATP-Rangliste Stand 2. Februar 2026:



Carlos Alcaraz – 13.650 Punkte

Jannik Sinner – 10.300 Punkte

Novak Djokovic – 5280 Punkte

Alexander Zverev – 4605

Lorenzo Musetti – 4405

Alex de Miñanur - 4080

Taylor Fritz – 3940

Felix Auger-Aliassime – 3725

Ben Shelton – 3600

Alexander Bublik – 3235

