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Am besten bereitest du dich darauf vor, deine PS5 am ersten Tag zu behalten, Kleiner, denn immer mehr Gerüchte deuten darauf hin, dass 1000 Dollar in naher Zukunft der Mindestpreis für eine PlayStation 6 sein könnten. Da die Komponentenkosten weltweit weiter steigen, wird das Spielen insgesamt immer teurer. Wir können den Plattformbesitzern nicht wirklich die Schuld für weltweite Engpässe geben (vor allem nicht, wenn wir stattdessen KI verantwortlich machen können), aber der starke Anstieg der Hardwarepreise ist kein Opferloses Verbrechen. Oft ist der größte Verlierer der Konsument, der hunderte Dollar mehr für die neueste Konsole ausgeben muss, wenn er eine kaufen möchte.

Wenn man Online-Dienste, die Kosten für Spiele und zusätzliche Controller oder anderes Zubehör hinzunimmt, denkt man plötzlich nicht mehr an Gaming als alltägliches Hobby, sondern an eine teurere Nische. Wir werden wahrscheinlich nicht zu den Zeiten zurückkehren, in denen Gaming nur noch von Kellerbewohnern gemacht wurde, aber diese neue, teure Generation wird ernsthafte Auswirkungen auf die Zukunft des Gamings haben. Ohne ein drittes Auge, aber mit viel Erfahrung in dieser Branche, werden wir die wahrscheinlichsten Dinge auseinandernehmen, die durch 1000-Dollar-Konsolen passieren könnten.

Vielleicht sind wir das inzwischen gewohnt, da viele Leute die PS5/Xbox Series-Generation dafür kritisiert haben, dass sie im Vergleich zu ihrem Vorgänger nicht so einen gewaltigen technischen und grafischen Sprung gemacht hat wie die PS4/Xbox One-Generation, aber ich würde erwarten, dass anstatt Spiele in naher Zukunft nach ihrem Aussehen zu beurteilen, Stattdessen konzentrieren wir uns im Grunde ausschließlich darauf, wie sie abschneiden. Das geschieht bereits, aber um eine Konsole für 1000 Dollar zu verkaufen, müssen Sony und Microsoft noch mehr darauf setzen, dass diese Next-Gen-Maschinen Spiele mit höheren Bildraten und besserer Bildqualität liefern können. Aus grafischer Sicht sehen sie vielleicht nicht besser aus, aber wie die Nintendo Switch 2 bewiesen hat, werden viele Leute sofort zu einer neuen Konsole wechseln, sobald sie hören, dass sie ihnen das Gleiche, aber Bessere bietet. Ein ähnliches Spiel-Aussehen, aber mit einem erhöhten Leistungsniveau. Klar, das verkauft eine Konsole nicht an jemanden, dem so etwas egal ist, aber bei 1000 Dollar sollten die großen Namen nicht erwarten, dass eine Großmutter in ihren örtlichen Spieleladen kommt und eine Konsole zum Geburtstag findet. Das sind jetzt Investitionen für Menschen, die sich mit dem Hobbybereich auf dem Laufenden auskennt.

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Für diejenigen, die Frame-Vergleichsvideos sehen und es ihnen völlig egal ist, werden die Spiele trotzdem wichtig sein. Dazu kommen wir gleich, aber fürs Erste möchte ich hinzufügen, dass ich nicht glaube, dass die PS6 und Project Helix einen verrückten grafischen Sprung machen werden, vor allem weil ich denke, dass die Komponentenkosten es nicht zulassen, und dass wir Spiele auf der alten Generation so lange brauchen werden, dass es wenig Sinn macht, etwas exklusiv für PS6 oder Helix zu machen, Zumindest in den ersten Jahren. Denk zum Beispiel daran, wie lange die PS4 gehalten hat. Wir haben God of War: Ragnarök auf einer Maschine laufen, die zu diesem Zeitpunkt fast ein Jahrzehnt alt war. Mit Millionen und Abermillionen von Konsolenbesitzern, die immer noch das Gefühl haben, dass diese Generation bei den Spielen nicht ganz geliefert hat, wird es schwer zu verkaufen, sie dazu zu bringen, 1000 Dollar für eine neue Generation auszugeben. Daher erwarte ich, dass die PS5 und Xbox Series X/S mindestens bis 2030, vielleicht sogar länger, noch im Spiel bleiben werden. Die Series S ist vielleicht der einzige Vorbehalt, denn wenn sie bestehen bleibt, werden wir technisch keine enorm fortschrittlichen Projekte sehen, da die begrenzte Leistungsfähigkeit der Series S bedeutet, dass Spiele, die noch darauf laufen müssen, Entwickler zurückhalten könnten.

Realistisch gesehen denke ich, dass wir die obere Grenze dessen erreicht haben, was uns Grafik bieten kann, und gleichzeitig genug Platz für interaktives und unterhaltsames Gameplay bietet. Wenn du noch mehr Realismus willst, kannst du jederzeit in ein FMV schauen, aber die Beliebtheit dieses Genres sollte zeigen, dass die Leute mehr Spiele als Filme wollen. Wie immer werden die Spiele und nicht das Potenzial der Konsole selbst die Hardware verkaufen. Während wir in die Zukunft gehen, scheint AAA sich langsam dem Standard von 80-Dollar-Spielen zu nähern. Nur weil Grand Theft Auto VI für einen so hohen Preis belohnt werden kann, heißt das jedoch nicht, dass jedes Spiel mit einem so hohen Preis durchkommt. Denk mal darüber nach: Wenn du 1000 Dollar für eine Konsole und einen Controller ausgibst, wirst du dann wirklich glücklich sein, für drei Spiele noch 200+ Dollar extra auszugeben, wenn nicht sogar viel mehr? Die Spiele, die 80 Dollar verlangen können, sind Nintendo-Exklusivtitel, weil ihre Fangemeinde einfach anders aufgebaut ist, und Grand Theft Auto VI. Alle anderen Titel gehen mit diesem Preis ein Risiko ein, da die Leute zunehmend an den langen Wartezeiten zwischen großen AAA-Blockbustern das Interesse verlieren, sodass sie günstigere Titel finden, die genauso beeindruckend sind, wie Clair Obscur: Expedition 33, Baldur's Gate III und Kingdom Come: Deliverance II. Die Branche sagt den Spielern, der Preis müsse steigen, aber nicht jeder singt nach derselben Melodie.

Die Leute, die Geld ausgeben, sind die extrem leidenschaftlichen Fans. Die UPFs, wie Mark Hamill sie nennt. Die Menschen, die darüber hinausgehen, nicht unbedingt aus echter Liebe zu einem Produkt, sondern wegen der Markenloyalität, die sie empfinden. Da Xbox seinen Fokus wieder auf Exklusivität legt, scheint es, als könnten erneut Fronten für einen neuen Konsolenkrieg in der nächsten Generation gezogen werden. Es wird an verschiedenen Fronten gekämpft, aber es wird sich um dieselben Ziele konzentrieren. Diese Loyalität zu einer Reihe, zu einem Charakter, sogar zu einem Entwickler zu schaffen, bis zu dem Punkt, an dem man jemandem sagen kann, er müsse die 80-Dollar-Eintrittsgebühr für das nächste Horizon-Spiel zahlen, und er nimmt die Kosten gerne an. Das wird schwer sein, aber es wird immer wichtiger, da das Gaming immer teurer wird, aus den Nutzern loyale Trooper zu machen. Außerdem kannst du sie dann akzeptieren lassen, dass sie nur eine Lizenz für Spiele bezahlen und keine physische Kopie besitzen. Discs zu verlieren ist schade, aber PC-Spieler haben gezeigt, dass es nicht ausreicht, um sie vom Kauf abzuhalten. Wenn Grand Theft Auto VI rekordverdächtige Mengen an digitalen Codes verkauft und Sony bereits versprochen hat, Discs zurückzulassen, scheint eine digitale Zukunft die einzige in Sicht zu sein.

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