Widersprüchliche Gerüchte über die Veröffentlichung der nächsten Xbox

Dank der durchgesickerten Dokumente aus den Prozessen FTC vs. Activision Blizzard im letzten Herbst wissen wir, dass Microsoft plant, im Jahr 2028 eine neue Xbox auf den Markt zu bringen. Aber das hat Insider und Leaker nicht davon abgehalten, sich auszutoben, und es gibt jetzt zwei Gerüchte, die in den Medien die Runde machen, eines, das besagt, dass Microsoft seine nächste Konsole im Jahr 2026 auf den Markt bringen wird - und ein anderes, das besagt, dass sie später als 2028 kommt.

Das erste Gerücht stammt von dem Insider Magg, der behauptet, einen Einblick in das zu haben, was Microsoft tut. Als er die neueste Folge von Colteastwoods Podcast besuchte, sagte er, dass die nächste Xbox im Jahr 2026 erscheint und dass zwei SKUs verfügbar sein werden. Eine traditionelle und leistungsstärkere und eine, die eher der Switch ähnelt, mit einer Dockingstation, die sie mit dem Fernseher verbindet und gleichzeitig als Handheld-Gerät dient. In letzter Zeit gab es einige Gerüchte über eine tragbare Xbox, das spielt also eine gute Rolle.

Die Person, die behauptet, dass sich die nächste Xbox verzögert hat, ist Moore's Law is Dead, ein selbsternannter Insider (von dem nicht immer bekannt ist, dass er korrekt ist), der sagt, dass Microsoft derzeit Intel-Prozessoren für die nächste Xbox in Betracht zieht und daher mit den Vorbereitungen für ihre kommende Konsole spät dran ist, da sie noch keinen Deal mit AMD abgeschlossen haben. Infolgedessen sagt er, dass die PlayStation 6 wahrscheinlich vor der nächsten Xbox erscheinen wird (die, wie wir oben sagten, für 2028 geplant war), und daher würde die nächste Xbox wahrscheinlich frühestens 2029 erscheinen.

Wir empfehlen Ihnen, diese beiden Gerüchte mit Vorsicht zu genießen, aber das erste über die Veröffentlichung im Jahr 2026 ist wahrscheinlich etwas wahrscheinlicher als das zweite Szenario.