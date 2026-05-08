Widersprüchliche Berichte über Ferland Mendys Verletzung: von fünf Monaten bis zum vorzeitigen Rücktritt

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Anders als die Fehde zwischen Fede Valverde und Aurelien Tchouameni und die toxische Atmosphäre in der Kabine von Real Madrid traf ein weiteres Drama den spanischen Klub: Der französische Linksverteidiger Ferland Mendy wird wegen seiner Verletzung operiert und bestätigt, dass er die Weltmeisterschaft mit Frankreich verpassen wird... jedoch mit widersprüchlichen Berichten über das Ausmaß seiner Verletzung.

Einige, wie AS, sagen, dass er fünf Monate in der Genesung sein wird, was bedeutet, dass er erst im Oktober 2026 zu Real Madrid zurückkehren kann.

Aber am Donnerstag sagte Cadena Cope, dass die Verletzung der Sehne rectus femoris im rechten Bein viel schlimmer ist als erwartet, da er sich durch Knochentrennung eine Sehnenrisse zugezogen hat... und kann ein Jahr oder länger abwesend sein. Der Bericht sagt sogar, dass er aufgrund seiner Verletzungsgeschichte möglicherweise einen vorzeitigen Rücktritt in Betracht ziehen könnte, obwohl er bis 2028 einen Vertrag bei Real Madrid hat.

Der 30-Jährige, der 2019 zu Real Madrid kam, hat in der Saison 2025/26 aufgrund von Verletzungen nur neun Einsätze absolviert, und auch seine vorherige Saison wurde im April durch eine ähnliche Verletzung vorzeitig beendet.