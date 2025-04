Widejoy in Valorant, oder wie man seinen Bug zu einem viralen Meme macht

HQ

Manchmal können Bugs für Entwickler zu einem echten Problem werden, vor allem wegen des schlechten Rufs, den sie mit sich bringen können (Ubisoft oder CD Projekt Red wissen ein wenig darüber). Aber es gibt bestimmte Momente, in denen sie sich dank einer Community mit einem guten Sinn für Humor in Memes verwandeln können, die eine Zeit lang in den Netzwerken rund um das Spiel zirkulieren und es letztendlich bewerben. Dies ist bei Valorant und Widejoy der Fall.

In einem kürzlichen Interview mit Gabby Llanillo, QA Lead bei Krafton/PUBG Studios, die mit Valorant gearbeitet hat, erklärte sie, dass es manchmal Spaß macht, Fehler zu teilen. "Es gab einen Fehler in den Spielerkarten. Die Auflösung war falsch, so dass das Bild sehr breit aussah und es ein sehr vergrößertes Gesicht war", sagte Gabby gegenüber Gamereactor. "Eines der Valorant Dinge war Widejoy, so nannten wir es, aber es war im Grunde ein Bild von Killjoy, einem unserer Agenten."

Es hängt auch davon ab, wie die einzelnen Spieler es aufnehmen, aber es ist immer besser, es mit Humor zu betrachten, als wütend zu werden und die Schöpfer für einen Fehler zu beschimpfen, was oft einfach nur albern ist. Sie können das vollständige, exklusive Interview mit lokalen Untertiteln unten genießen.

Kannten Sie dieses Widejoy-Meme?