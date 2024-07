Wicked zieht sich aus der bevorstehenden Schlacht gegen Vaiana 2 zurück, um mit Gladiator 2 das Kolosseum zu betreten

HQ

Es gibt einige wirklich große Filme, die diesen November ihr Debüt geben wollen. Wir haben die Vaiana-Fortsetzung für den 27. November geplant, die, gemessen an den jüngsten Kassentrends, die zeigen, dass Animationsfilme sehr gut abschneiden, eine sichere Wette für ein sehr großes Eröffnungswochenende und einen sehr großen Kinostart sein könnte. Dies ist zweifellos auch der Grund, warum Universal beschlossen hat, die Veröffentlichung von Wicked: Part One vorzuziehen.

Anstatt in den Kampf gegen Moana 2 zu ziehen, wird die Leinwandadaption des berühmten Theaterstücks versuchen, sich mit Ridley Scotts erwarteter Fortsetzung Gladiator 2 einen Schlagabtausch zu liefern, da die beiden Filme nun am selben Datum Premiere haben sollen: am 22. November.

Wie Variety feststellt, liegt dies wahrscheinlich daran, dass Wicked und Moana 2 beide Musicals sind, die sich an eine ähnliche weibliche Zielgruppe richten, aber so oder so wird der Film viel Arbeit vor sich haben, wenn Gladiator 2 im Vorfeld seines Erscheinens weiterhin Interesse und Aufmerksamkeit erzeugt.

Was werden Sie am Eröffnungstag sehen? Gladiator 2 oder Wicked: Part One ?