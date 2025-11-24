Wicked: For Good erzielt rekordverdächtiges Debüt an der Kinokasse von 226 Millionen Dollar

HQ

Wicked: For Good feierte an diesem Wochenende Premiere, und es ist offensichtlich, dass die Fans gespannt auf die Fortsetzung waren, da sie in Scharen zum Eröffnungswochenende an den Kinokassen gekommen sind. Die zweite Hälfte der Musical-Adaption hat am Eröffnungswochenende satte 226 Millionen Dollar eingebracht.

Laut Box Office Mojo spielte Wicked: For Good in US-Kinos 150 Millionen Dollar ein, mit zusätzlichen 76 Millionen Dollar weltweit. Das ist ein klarer Gewinn im Vergleich zum Premiere des vorherigen Films mit 164 Millionen Dollar weltweit.

Dies stellt neue Rekorde als größter Kinostart für einen Film basierend auf einer Broadway-Show auf und erzielt zudem die Stars Ariana Grande und Cynthia Erivo sowie Regisseur Jon M. Chu ihre bisher größten Kassenerfolge. Es ist außerdem der zweitgrößte Eröffnungsstart 2025 an den US-Kinokassen und wird wahrscheinlich nicht vor Jahresende übertroffen werden.

