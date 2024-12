Wicked bricht Rekorde

HQ

Die magische Geschichte von Glinda und Elphaba hat neue Höhen erreicht, wobei Wicked offiziell Mamma Mia übertrifft! zur umsatzstärksten Bühnenmusical-Adaption in der Geschichte der weltweiten Kinokassen.

Wie auf der Box Office Mojo-Website zu sehen ist, hat die Verfilmung des beliebten Broadway-Musicals seit ihrer Veröffentlichung im November weltweit beeindruckende 634,4 Millionen US-Dollar eingespielt. Dieser Meilenstein beendet die 16-jährige Regentschaft von Mamma Mia!, die mit 611,4 Millionen US-Dollar den Rekord hielt. Der durchschlagende Erfolg von Wicked spiegelt nicht nur seine fesselnde Erzählweise wider, sondern auch seine universelle Anziehungskraft, die bei Zuschauern jeden Alters Anklang findet.

Der Film unter der Regie von Jon M. Chu mit Cynthia Erivo und Ariana Grande in den Hauptrollen hat auch international Wellen geschlagen und dominierte Märkte wie Großbritannien, Australien und Korea. Mit starken Auftritten während der Weihnachtszeit und anhaltender Dynamik beweist Wicked, dass seine Magie nicht nur auf die Bühne beschränkt ist.

Mit dem zweiten Teil, Wicked: For Good, der im November 2025 in die Kinos kommen soll, fragen sich die Fans: Könnte die Fortsetzung einen noch größeren Zauber an den Kinokassen auslösen?