HQ

Ich muss gleich eines gestehen: Ich sitze schon eine Weile an dieser Rezension. Ich bin der Typ Mensch, der bestimmte Filme gerne in der gemütlichen Enge seines Zuhauses erlebt, wo ich innehalten, zurückspulen und die Details marinieren lassen kann. Hier ist also meine längst überfällige Kritik zu Wicked: ein Film, der mich zu meiner Überraschung mitgerissen und meinen Erwartungen trotzt wie ein Besenstiel, der der Schwerkraft trotzt (was übrigens der Name des beliebtesten Songs aus dem Film ist... und ich kann nicht aufhören, es zu summen, während ich dies schreibe).

Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich nicht als eingefleischter Fan des Broadway-Musicals in diesen Film gekommen bin, noch als jemand, der tief in der Geschichte von The Wizard of Oz verwurzelt ist. Ich war nur ein Gelegenheitszuschauer, neugierig auf diese Neuinterpretation einer ausgetretenen Geschichte. Wicked nimmt die bekannte Geschichte von Oz und stellt sie auf den Kopf und gibt uns die unerzählte Perspektive von Elphaba – der Wicked Witch of the West.

Die Geschichte setzt nach Dorothys berühmter Reise ein, aber anstatt ihren Sieg zu feiern, stellt sie alles in Frage, was wir über Oz zu wissen glaubten. Durch Glindas Erzählung (in glitzernder Perfektion gespielt von Ariana Grande) werden wir in das Leben von Elphaba (Cynthia Erivo) hineingezogen, einer jungen Frau, die wegen ihrer grünen Haut gemieden wird, aber mit außergewöhnlichen Kräften gesegnet – und verflucht – ist.

Werbung:

Was Wicked wirklich glänzen lässt, ist die Darstellung der komplexen Freundschaft zwischen Glinda und Elphaba. Ihre Dynamik ist wie eine Meisterklasse der Anziehung von Gegensätzen. Glinda ist die Königin des Funkelns, der Frechheit und der Selbstbezogenheit, während Elphaba in sich gekehrt, ernst und so grün wie der Neid selbst ist. Zu sehen, wie sich ihre Rivalität in eine unzerbrechliche Bindung verwandelt, ist einer der emotional befriedigendsten Handlungsstränge, die ich im Jahr 2024 gesehen habe.

Visuell ist Wicked nichts weniger als ein Spektakel. Der Aufbau der Welt des Films ist ein Liebesbrief an Fantasy-Enthusiasten. Von der schimmernden Pracht des Emerald City bis hin zu den gespenstisch schönen Landschaften von Oz fühlt sich jedes Bild an, als würde man in einen Traum eintreten. Auch die Kostüme verdienen stehende Ovationen – Glindas kaugummirosa Kleider und Elphabas dunkle, kantige Ensembles verkörpern perfekt ihre gegensätzlichen Persönlichkeiten.

Aber reden wir über Musik. Wenn Sie sich jemals dabei ertappt haben, wie Sie Defying Gravity summen (für diejenigen, die es nicht wissen, dies ist das beliebteste Lied aus dem Film), wissen Sie, dass die Musik ikonisch ist. Dieser Film wird den Broadway-Hits gerecht und führt gleichzeitig einige neue Arrangements ein, die sich frisch und doch vertraut anfühlen. Cynthia Erivos Interpretation von Defying Gravity hat mich in Gänsehaut versetzt, während Ariana Grandes komödiantisches Timing in Popular den dunkleren Untertönen der Geschichte Leichtigkeit verliehen hat. Und ja, ich summe den Song zu diesem Zeitpunkt in der Rezension immer noch; tatsächlich lasse ich es im Hintergrund laufen, während ich dies schreibe.

Werbung:

Was Wicked von anderen Fantasy-Musicals unterscheidet, ist seine unverfrorene Botschaft. Unter dem Glitzer und dem Spektakel verbirgt sich ein ergreifender Kommentar über Diskriminierung, Selbstwertgefühl und die Gefahr der Mob-Mentalität. Oz ist ein Spiegel, der die Fehler unserer eigenen Welt widerspiegelt: eine Gesellschaft, die schnell urteilt, gerne Schuldzuweisungen gibt und nur ungern akzeptiert, was anders ist. Der Film geht diese Themen an, ohne belehrend zu wirken, und schafft eine Balance zwischen Unterhaltung und Introspektion.

Wicked mag zwar wie ein bunter Streifzug durch ein fantastisches Land aussehen, aber es ist nicht gerade "familienfreundlich" im traditionellen Sinne. Die dunkleren Themen und die lange Laufzeit des Films machen ihn eher für Teenager und Erwachsene geeignet. Jüngere Zuschauer mögen die eingängigen Songs und die lebendige Grafik genießen, aber es sind die Nuancen der Geschichte, die wirklich Anklang finden.

In vielerlei Hinsicht fühlt sich Wicked wie ein Film für Träumer an – diejenigen, die sich fehl am Platz oder missverstanden gefühlt haben, sich aber dennoch danach sehnen, der Welt ihren Stempel aufzudrücken. Es ist eine ermutigende Geschichte darüber, wie man seine Einzigartigkeit umarmt, für das Richtige einsteht und Schönheit in unwahrscheinlichen Freundschaften findet.

Ist es perfekt? Vielleicht nicht. Das Cliffhanger-Ende (ja, es ist ein Zweiteiler) ließ mich frustriert stöhnen, und einige Szenen fühlten sich etwas zu ausgefeilt an, wodurch rohe Emotionen für visuelles Flair geopfert wurden. Aber das sind kleine Spitzfindigkeiten in einem Film, der ansonsten in die Höhe schießt. Wenn Sie also noch keine Reise nach Oz über Wicked unternommen haben, tun Sie sich selbst einen Gefallen: Nehmen Sie Platz, lassen Sie sich von der Magie überwältigen und bereiten Sie sich darauf vor, diese Welt – und vielleicht sogar sich selbst – in einem ganz neuen Licht zu sehen.